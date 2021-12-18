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49 минут назад

"Купили водку, сало и соленые огурцы": зачем встречать Новый год в самолете

Представьте: в ночь с 31 декабря на 1 января вы оказались в небе. Звучит как не самый лучший расклад событий. Но у Нового года в самолете есть свои плюсы. Рассказываем, какие.

"Купили водку и соленые огурцы": зачем встречать Новый год в самолете
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Необычный опыт

Самое главное — такой праздник точно запомнится. Часто ли приходится летать в новогоднюю ночь? Особенно такой вариант идеален для тех, кто устал думать, как провести Новый год, и всегда разочаровывается в шумных застольях. А какая история для внуков!

Можно встретить Новый год несколько раз

Если лететь в направлении запада, можно встретить праздник по разным часовым поясам. Выбирайте направление подальше и вперед, празднуйте, пока не надоест.

Наливают шампанское

В новогоднюю ночь на борту многих авиакомпаний все-таки создают праздничное настроение. Капитан корабля вместо президента произносит новогоднюю речь, стюардессы надевают колпаки и мишуру, а пассажирам иногда бесплатно наливают шампанское. Можно прихватить с собой в самолет оливье, и тогда праздник особенно удался.

Новые знакомства

В Новый год все люди гораздо доброжелательнее, чем в другие дни года. Все как-то объединяются и становятся более расположенными к разговору. А, может, инициатором общения станете вы сами. Так можно и обзавестись новыми знакомствами и следующий год встречать праздник не одному.

А вот истории людей, которые в новогоднюю ночь оказались в аэропорту или самолете:

"Новый год мы встречали в аэропорту, мы в Питере купили в дьютике бутылку водки, с собой было сало, соленые огурцы, сырок Дружба и газета Правда (старая) [...] В самолете всем раздали шампанское, поздравили с Новым годом, накормили, а дальше я уснула. Но вроде никто не буянил, все было тихо!!! За последние годы — один из самых запоминающихся";

"Вылетала однажды из Лондона в Москву 31 вечером. Весь полёт наблюдали фейерверки. Красиво и грустно. Было 4 пассажира. Два араба. С русским мы напились. Он подарил мне свою кепку в качестве новогоднего подарка".

Лайфхаки,газета "Правда",
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