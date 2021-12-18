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57 минут назад

"Смотреть мерзко и гадко": что нельзя делать в отелях Турции

Приезжающие в Турцию туристы часто недовольны поведением соотечественников. "Рамблер" рассказывает, что не стоит делать, чтобы не вызвать ярость у других отдыхающих и сотрудников отеля.

"Смотреть мерзко и гадко": что нельзя делать в отелях Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ходить в купальнике

Купальник и плавки уместны в бассейне или на пляже. Ходить в них по отелю и его территории на глазах у других постояльцев не стоит. Некоторые могут прийти в одежде для плавания на обед в ресторан. Но большинство туристов считают это неприличным.

Занимать лежаки вещами

Некоторые люди с утра приходят на пляж, оставляют пару своих вещей на лежаке и уходят на весь день, не давая другим отдыхающим позагорать. Эта привычка больше всего раздражает не только россиян, но и местных.

Носить еду из ресторана в номер

Выносить еду со шведского стола в номер в отелях запрещено. Можно взять пару фруктов, а вот набитые верхом тарелке или, что еще хуже, пакеты набирать некрасиво. Кроме того, это нарушает гигиенические правила.

"Смотреть на несунов еды в номер мерзко и гадко. Думается, что поступающие так, и у себя дома жрут в спальне, сваливая грязные тарелки под кровать", — пишут россияне на форумах.

Набирать много и не съедать

Из жадности или от голода туристы часто набирают слишком много еды со шведского стола. Тарелки ломятся от количества блюд, но постояльцы их не доедают. В итоге приходится выкидывать пищу в большом количестве. Это очень раздражает сотрудников отелей. Лучше взять немного, а потом в случае чего положить еще. Еды хватит всем.

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