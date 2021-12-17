Почему нельзя выключать кондиционер над головой в самолете

Из-за работающих кондиционеров на борту самолета всегда довольно прохладно. Многие отключают их над своим креслом, но на самом деле делать этого не стоит, особенно сейчас. "Рамблер" рассказывает, почему.

Одна половина воздуха в самолете берется из-за борта, а другая проходит через специальные фильтры, которые удаляют из воздуха до 99 процентов микробов и пыли. Система вентиляции устроена так, что воздух забирается из пространства вашего ряда, фильтруется и возвращается туда же. Благодаря этому снижается риск распространения инфекций по всему салону. Очистка производится до 30 раз за один час.

Несмотря на это, важно не отключать личный кондиционер, расположенный над головой у пассажиров. В самолете очень низкая влажность, слизистая становится сухой и более восприимчивой к инфекциям. Если кто-то из ваших соседей в ряду заболевают, риск заразиться при включенном кондиционере будет гораздо ниже.

Дело в том, что создается воздушный барьер, который отталкивает вирусные частицы и способствует их более быстрому оседанию. Поэтому лучше оставить кондиционер хотя бы на самой слабой мощности и одеться потеплее. В период коронавирусной инфекции это особенно актуально.

"Если человек не ходит активно по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников", — оценил Роспотребнадзор риск заражения коронавирусом в самолете.