Полезные и бюджетные подарки для путешественников

Чем под Новый год можно порадовать друга-путешественника? “Рамблер” поможет найти подходящий подарок, если ваш бюджет не превышает тысячу рублей.

Термос или термостакан (объемом до 0,5 литров)

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Особенно понравится тем, кто любит путешествовать в холодное время года или часто отправляется на природу. В городских условиях прочный термостакан тоже пригодится: в некоторых кофейнях вам будут готовы сделать скидку при покупке кофе или чая в свою посуду. Выбирайте предметы из нержавеющей стали - тогда они намного дольше прослужат своему хозяину.

Бафф

Об этом продуманном и универсальном предмете одежды часто забывают. Тем временем бафф можно использовать в качестве головного убора (от ветра и солнца), шарфа и полотенца - для вытирания пота.

Маска для сна и подушка-подголовник

Долгие перелеты и поездки по земле наверняка подпортили самочувствие не одного путешественника. Чтобы ваш друг мог пережить дорогу с комфортом, подарите стильные и полезные аксессуары для сна. Подушка с эффектом памяти или мягкая как перышко - выбор за вами.

Цифровые весы

Даже бюджетный рейс может стать дорогостоящим, если внезапно придется доплачивать за перевес багажа. Компактные цифровые весы не займут в сумке много места, но помогут предвидеть неприятную ситуацию.

Органайзер для проводов

Небольшая сумочка на молнии легко помещается не только в чемодан, но и в наплечный рюкзак. С ее помощью держать зарядные устройства для всех гаджетов путешественника в одном месте будет удобнее.

Адаптер-переходник

Простой девайс может быть незаменим для поездок в разные страны. Он обеспечит безопасное подключение электроники с европейской штепсельной вилкой к другим типам розеток.

Налобный фонарик с аккумулятором

Более оптимальным выбором станет тот, который можно зарядить и от батареек, и от источника, например, в виде пауэрбанка (то есть фонарик имеет разъем под micro-USB). Такой подарок высоко оценят те, кто мечтает о путешествиях в места далекие от цивилизации.

Скретч-карта мира: географическая или гастротуристическая

Тем, кто не представляет свой отпуск без путешествия в какую-нибудь новую страну, можно преподнести карту мира со стирающимся слоем. Этот подарок не только позволит визуально отметить географию своих поездок, но и вдохновит на новые, незабываемые.

Дорожная косметичка/аптечка

Пригодится, если ваши друзья берут с собой любимые косметические средства. А того, кто регулярно забывает положить в чемодан лекарства, можно приучить к полезной привычке, подарив удобную и яркую аптечку.

Набор многоразовых емкостей для косметики