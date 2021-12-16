Как упаковать обувь в чемодан и сэкономить место

Обувь занимает больше всего места в чемодане. "Рамблер" рассказывает, как правильно ее упаковать и освободить пространство под что-нибудь еще: например, сувениры из поездки.

Для начала стоит помыть и высушить обувь, чтобы ничего не испачкать. Если не хотите напрягаться или уже нет времени, заклейте подошву малярным скотчем. После упакуйте обувь в тканевые чехлы или хотя бы пакеты, чтобы она не повредилась. Каждый ботинок положите отдельно и очень аккуратно, чтобы не осталось заломов. С этой же целью можно положить внутрь газеты.

Самый удобный вариант — разложить обувь по бокам чемодана, чтобы вещи лежали по середине, или валетом на дне. Шлепки, балетки, тапочки можно положить в боковой карман, если он есть, или в ручную кладь, сложив их подошвами друг к другу.

Чтобы избежать перевеса и вместить все необходимое в чемодан, наденьте на себя самую тяжелую одежду и обувь. Например, ботинки или кроссовки.