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35 минут назад

Как упаковать обувь в чемодан и сэкономить место

Обувь занимает больше всего места в чемодане. "Рамблер" рассказывает, как правильно ее упаковать и освободить пространство под что-нибудь еще: например, сувениры из поездки.

Как упаковать обувь в чемодан и сэкономить место
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для начала стоит помыть и высушить обувь, чтобы ничего не испачкать. Если не хотите напрягаться или уже нет времени, заклейте подошву малярным скотчем. После упакуйте обувь в тканевые чехлы или хотя бы пакеты, чтобы она не повредилась. Каждый ботинок положите отдельно и очень аккуратно, чтобы не осталось заломов. С этой же целью можно положить внутрь газеты.

Самый удобный вариант — разложить обувь по бокам чемодана, чтобы вещи лежали по середине, или валетом на дне. Шлепки, балетки, тапочки можно положить в боковой карман, если он есть, или в ручную кладь, сложив их подошвами друг к другу.

Чтобы избежать перевеса и вместить все необходимое в чемодан, наденьте на себя самую тяжелую одежду и обувь. Например, ботинки или кроссовки.

Есть еще один лайфхак, как сэкономить место в чемодане с помощью обуви. Вместо газет положите внутрь нее мелкие вещи. Например, свернутые в "рулетик" носки, тонкий ремень, белье в мешочке, — в общем, все то, что сможет поместиться. Так вы освободите немного пространства, и ваши ботинки не помнутся от давления на них.

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