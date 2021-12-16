Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Джини рассказывает о своей старой работе и разоблачает различные мифы о стюардессах в юмористической форме. Кроме того, в ее блоге можно узнать больше об авиации и устройстве самолетов.

В одном из своих очередных видео она показала правдивую ситуацию, которая произошла на одном из ее рейсов в Россию. Она высмеяла то, насколько россияне устойчивы к золоту, а в особенности — русские девушки, которые могут спокойно выйти зимой на улицу в капроновых колготках.

Джини показала, что когда прилетает в Россию, старается как можно сильнее утеплиться, потому что в некоторых городах морозы могут достигать -40 градусов. Однако пассажиры, прилетающие в Россию, в особенности девушки, этого холода не замечают и спокойно выходят из самолета в коротких юбках и топах.