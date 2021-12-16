Что вы можете требовать при задержке рейса

Задержка рейса может происходить при разных обстоятельствах. Например, из-за погодных условий.Также часто задерживаются чартерные рейсы. Иногда задержка происходит из-за очереди на взлетно-посадочной полосе. Причин может быть масса, но они случаются. Не все пассажиры знают свои права при длительной задержке рейса, а ведь можно потребовать различные услуги от авиаперевозчика. О том, что и как требовать во время задержки рейса - в материале “Рамблера”.

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Задержка рейса на два часа

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Если ваш рейс задержали более, чем на два часа, то вы вправе требовать от авиакомпании прохладительные напитки. Женщины с ребенком до семи лет могут настаивать на том, чтобы им предоставили комнату матери и ребенка.

Если у вас нет телефона или выхода в интернет, то вы можете потребовать от авиакомпании два телефонных звонка или доступа для двух сообщений по электронной почте.

Пассажир также вправе потребовать компенсацию в том случае, если были понесены убытки. Например если на определенное время у вас был запланирован трансфер или экскурсия. Также компенсацию можно получить, если вы летели с пересадкой на рейс другой авиакомпании или планировали пересесть на поезд, но он ушел раньше, чем вы прилетели. В таком случае необходимо предоставлять копии всех документов и чеков об оплате. Эту претензию вы можете оставить в аэропорту вылета или в аэропорту назначения.

Задержка рейса на четыре часа и более

Если вы ждете отправку рейса более четырех часов, то можете потребовать от авиаперевозчика предоставить вам горячее питание. Далее оно должно предоставляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное время.

Если вы ждете рейс более шести часов ночью и восьми днем, то авиакомпания также должна предоставить вам размещение в гостинице. Транспорт до отеля и обратно тоже оплачивает авиакомпания. Перевозчик обязан предоставить вам услуг по организации хранения багажа. То есть если у вас с собой в аэропорту большая ручная кладь, о не обязательно носить ее собой - авиакомпания оплатит камеру хранения

Отказ от полета и компенсация

Согласно закону, у пассажира есть право на отказ от полета. Он является вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть полную стоимость билета даже в том случае, если пассажир покупал “невозвратный авиабилет”.