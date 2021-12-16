Кому опасно летать на самолетах

Самолет считается самым безопасным видом транспорта, но существуют категории людей, которым опасно летать на самолете. В некоторых обстоятельствах лучше выбирать передвижение на другом виде транспорта. При этом ограничения на перелеты связаны с теми рисками, которые происходят при перепадах давления и других состояниях, которые могут быть из-за набора и падения высоты. В материале “Рамблера” - о тех людях, которым не стоит летать на самолетах.

Психические заболевания

У людей с психическими заболеваниями может произойти разная реакция на перелет. У кого-то может обостриться тревожность из-за ненормальных условий, кто-то может показать свое неадекватное поведение. Это доставит немало проблем бортпроводникам и пассажирам, а также будет огромным стрессом для человека, который и без того страдает психологическим расстройством.

Проблемы с венами

Известно, что у многих людей из-за перелетов появляются отеки. Особенно это опасно для людей, у которых есть проблемы с венами. Дело в том, что в самолете есть не так много места для движения. Конечно, если вы не летаете бизнес-классом. Ограниченность в движении приводит к отекам, а это может быть чревато для людей, у которых есть проблемы с венами. Если вы страдаете от варикоза, то стоит брать с собой в полет компрессионные гольфы. Особенно, если речь идет о дальнем перелете.

Подводное погружение

Если вы летите в страну и планируете там нырять с аквалангом, то стоит распланировать свои активности так, чтобы между ними и перелетом прошло более 12 часов. Из-за давления под водой и над землей и у вас могут начаться проблемы с сосудами прямо во время перелета.

Беременные и новорожденные