Чем мотель и ботель отличаются от отеля

Если верить американским фильмам, то мотель — идеальный приют для романтиков, беглецов и героев Стивена Кинга. «Рамблер» разобрался в терминологии.

Фото: Рамблер Рамблер

Первые мотели появились в США — стране автомобильных магистралей. Дороги и обусловили главную особенность таких гостиниц: мотели всегда расположены возле трасс, перекрестков, на окраинах городов и предназначены для дальнобойщиков, любителей автостопа и путешественников на автомобилях. Название происходит от сочетания двух слов: «motor + hotel». Поэтому парковка является чуть ли не главной частью мотеля. Часто рядом есть также заправка

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Сейчас мотели — это самые дешевые номера с минимальными удобствами, но изначально задумывалось иное. Создатель первого мотеля Артур Хейнеман в 1925 году оборудовал его по последнему слову техники на тот момент — центральное отопление, душ и даже личная колокольня. А у каждого автомобиля был свой гараж. Но Великая депрессия внесла свои коррективы, и с тех пор мотели стали синонимом самого бюджетного отдыха.

Прежде всего, мотели отличаются тем, что попасть в своей номер можно непосредственно с улицы, со стороны парковки, минуя стойку администратора. Оформление здесь тоже упрощенное, возможно, поэтому в фильмах мотели так популярны у всех, кто не в ладах с законом. Дешевизна мотеля исключает изысканный сервис.

Одноэтажные или двухэтажные здания с крошечной прихожей и коридором, по обе стороны которого расположены тесные комнаты с кроватями для ночлега, нет никаких холлов и баров. Кстати, в старых мотелях иногда между комнатами тоже есть двери, причем без замков. Так что незапланированный визит соседа вполне возможен.

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Заправляет в мотеле администратор (он же кассир), который в перерывах часто убирает номера (обычно один раз после выезда гостей) и вообще решает все вопросы. Обычно он же является и владельцем мотеля. В зависимости от каждого конкретного мотеля, душ может быть как в каждом номере, так и общий для всех. В мотеле нет охраны, тонкие стены и двери с замками, которые легко сломать. Иногда их и вовсе нет.

Мотель — это приют для тех, кому некуда деваться ночью, но спать под открытым небом или в машине не хочется. Завтрак не входит в обязательные услуги мотеля, хотя иногда его предоставляют. Чаще всего постояльцы мотеля питаются в придорожном кафе и покупают готовую снедь в магазинчике рядом с ним.

Спартанская обстановка — часть своеобразного очарования мотеля, ведь здесь редко кто-то остается дольше, чем на две ночи. Впрочем, в мотелях иногда встречаются и постоянные жильцы. Обычно это люди без постоянной крыши над головой и работы, которые не могут снять квартиру.

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Ботель узнать легко, потому что это отель на бывшем корабле, который навсегда пришвартован в гавани. Название произошло от слияния двух слов «boat (лодка) +hotel».

Ботели бывают двух видов: одни переоборудованы в гостиницы из настоящих судов, уже отслуживших свое, другие просто имитируют корабль. Ботели первого типа дешевле из-за тесных номеров — бывших кают, которые физически невозможно расширить.