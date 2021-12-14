Почему нельзя фотографировать посадочный талон

Перед поездкой многие публикуют в своих социальных сетях посадочный талон в аэропорту. Классическое фото перед отпуском. Но на самом деле так делать нельзя и даже опасно. "Рамблер" рассказывает, почему.

Казалось бы, в чем проблема? На билете нет паспортных данных, только фамилия, имя, номер рейса, время вылета и гейт. Но на самом деле на нем указано гораздо больше информации, чем вы думаете, и ей могут воспользоваться мошенники.

Помимо личных данных, на билете написан код бронирования. С его помощью можно пробить информацию о вас и вашем полете на сайте авиакомпании. При желании можно получить доступ к паспортным данным, личной электронной почте и номеру телефона, изменить настройки вашего бронирования и даже снять с рейса.

Также нельзя показывать штрих-код. В нем тоже зашифрована персональная информация пассажира: логин, имя, номер паспорта и другие. Не обладая особенными навыками, можно узнать их при помощи специальных программ.