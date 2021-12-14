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10 минут назад

Почему лучше выбирать самое худшее место в самолете

Самыми худшими местами в самолете считаются те, что расположены на последнем ряду, около туалета. Причины, по которым стоит выбирать именно их, — в материале "Рамблера".

Почему лучше выбирать самое худшее место в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство пассажиров игнорируют эти места. Однако на самом деле они одни из самых комфортных в самолете. Как правило, если самолет не полностью загружен, последние ряды часто остаются свободными, так как при регистрации их никто не выбирает самостоятельно, и есть шанс свободно расположиться на всех трех местах одному и не делить с соседом подлокотник. При этом стоимость их бронирования минимальная или вообще нулевая.

Кроме того, места у туалета редко выбирают пассажиры с детьми. Если вы не толерантны к крикам в полете, последний ряд — ваше спасение, где можно уединиться.

Еще один плюс — то, что сзади тебя никого нет, и никто не будет пинать тебя в спинку кресла. Пинать кого-то сможете только вы, но лучше не надо. Однако есть и одна проблема: на последнем ряду нельзя опустить спинку кресла. Если спереди вас кто-то откинется назад, вам будет очень тесно.

Близость с туалетом, казалось бы, — минус, но смотря как посмотреть. В самолетах уборные не источают неприятный запах, как в поездах, но при этом у вас есть привилегия попасть в туалет первым и не стоять в проходе. А еще эти места находятся рядом с бортпроводниками.

Чтобы было максимально комфортно на последнем ряду, выбирайте окно у окна. Так вас не будут пинать люди в проходе и задевать тележкой при развозе еды.

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