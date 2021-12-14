В каких случаях вас могут не пустить на поезд

В поезда дальнего следования не пускают крайне редко, но все же такое случается, если пассажир не выполняет правила, предусмотренные безопасностью нахождения в железнодорожном составе. В материале “Рамблера” - причины, по которым проводник при проверке документов может не допустить вас до проезда в поезде.

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Алкогольное опьянение

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Проводник может не пустить человека, который пытается пройти в поезд в состоянии алкогольного опьянения. Определяется это по запаху от пассажира и по его внешнему виду. Человеку все равно придется выполнить требования проводника, так как в состоянии алкогольного опьянения он может нарушить общественный порядок.

Если в ответ на это человек начнет проявлять агрессию в отношении пассажиров, провожающих или проводника, то дело придется иметь с железнодорожной полицией. В билете пассажира также ставят пометку о несоблюдении общественного порядка, поэтому он аннулируется и вернуть его будет нельзя. Таким образом, если вы собираетесь пройти в поезд в состоянии сильного алкогольного опьянения, у вас это не получится. Вы потеряете свое время и деньги, а также не доберетесь до места назначения.

Инфекционные заболевания

Пассажиру могут отказать в посадке на поезд в случае его болезненного состояния. Если на вид человек выглядит больным, а также видны симптомы инфекционного заболевания, то ему могут отказать в посадке на поезд. Это мотивировано тем, что он может мешать другим пассажирам или заразить их. В таком случае на поезд можно попасть только в двух случаях:

У вас есть справка от врача о том, что ваше состояние не несет угрозу другим пассажирам. Для этого вам заблаговременно нужно прийти в поликлинику, пройти обследование и взять справку о вашем заболевании.

У вас выкуплено купе или СВ, и вы не будете мешать другим пассажирам, а также сократите все контакты и минимизируете выходы из своего купе.

В остальных случая проводник откажет вам в проезде. Однако в таком случае у вас есть возможность вернуть или обменять билет. За вас берут только отдельную плату за плацкарту.

Отсутствие документов

Посадка на поезд происходит в соответствии с билетами и документами, удостоверяющими личность. Если у вас нет с собой паспорта или другого документа, который указан в перечне возможных, то проводник может вам отказать в праве посадки. Если вы также покупали билет оффлайн и забыли его дома, то восстановление займет довольно длительный промежуток времени. Если вы не приезжали заранее, то вам вряд ли удасться что-то предпринять. В таком случае деньги за билеты также не возвращают.

Неоплаченный провоз багажа

В поездах никто не смотрит, сколько весит ваш багаж, но если у вас его слишком много и его провоз не оплачен отдельно, то проводник может не пустить вас в поезд. По всем правилам, дополнительный багаж оплачивается отдельно и перевозят его в грузовом вагоне. Это также касается велосипедов, сноубордов, отдельных коробок и всего того, что не относится к вашим чемоданам.