Почему поезд считается опаснее самолета

Вы наверняка слышали утверждение о том, что самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. На втором месте идут поезда и водный транспорт, а уже самым опасным видом транспорта считаются автомобили. О том, почему машины — самые опасные, сказано уже довольно много. Ежегодно в авариях погибает больше людей, чем в самолетах. С железнодорожным транспортом не все лежит на поверхности.

Безопасность в авиации и на железных дорогах

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Дело в том, что безопасность в самолетах контролирует большое количество людей. Вы проходите досмотр несколько раз. Сначала при входе в аэропорт, потом ваш багаж проверяют после того, как вы оставляете его на стойке регистрации, а уже в конце вы проходите личный досмотр. В зону выхода к самолетам также не допускаются построение лица, только пассажиры. Более того, вся еда, продукты и даже товары, которые продаются в магазинах, проходят тщательный досмотр. Кстати, именно поэтому в аэропортах все в несколько раз дороже, чем в обычных магазинах. Например если вы забыли зарядку для смартфона и захотите ее купить перед вылетом, она будет стоить баснословных денег из-за того, что тоже несколько раз проходила досмотр.

Что касается самих самолетов, то здесь безопасность контролируется несколько раз. Сами пилоты обозначают готовность самолета, этим же занимается экипаж воздушного судна. Кроме того, в большинстве современных самолетов установлены системы безопасности. То есть они сами контролируют и могут оповестить экипаж в случае ошибки. В пути самолет контролируют авиадиспетчеры, которые следят за тем, куда лежит курс судна.

Происшествия с самолетами и поездами

Если сравнивать статистику по происшествиям за последние десять лет, то вы наверняка не вспомните серьезных аварий с поездами. Крушений самолетов гражданской авиации можно насчитать гораздо больше. Однако с каждым годом статистика улучшается и гражданская авиация становится более безопасной.

На железной дороге чаще всего происходит сход состава с рельсов, но в большинстве случаев это касается грузовых поездов. Смертельные случаи связаны с выездом автомобильного транспорта на рельсы. Одной из самых крупных катастроф в мире за последнее время можно назвать крушение поезда в городе Хулянь в Китайской республике, на Тайване. Поезд столкнулся с автомобильным краном, сошел с рельс на съезде в горный тоннель. В катастрофе погибло 50 человек.

Крупная авиакатастрофа произошла возле Джакарты в Индонезии. Самолет местной авиакомпании выполнял внутренний рейс и упал в океан спустя четыре минуты после взлета. Погибли 62 человека.

Почему поезд опаснее

Для рассвета безопасности существует специальная формула. Она показывает соотношение жертв за определенный отрезок пути. Как правило, берут отрезок в 100 миллионов миль (1 миля = 1,6 километров). Согласно этой формуле, в самолетах погибает 0,6 человек, а в поездах — 0,9 человек.