Сколько можно попросить спиртных напитков в самолете

На некоторых рейсах у ряда авиакомпаний есть опция угощения совершеннолетних пассажиров спиртными напитками. Кто-то отказывается сразу, а кое-то, бывает, пьет в усиленном количестве. Имеет ли право стюард отказать пассажиру в просьбе принести еще порцию спиртного напитка? Разбираемся в материале “Рамблера”.

На самом деле, количество “выдаваемых” порций зависит от времени перелета. В ряде авиакомпаний, если перелет составляет более трех часов, пассажирам могут предложить бокал вина. А если более шести, то могут принести и порцию пива.

Бортпроводники зачастую попадают в ситуацию, когда слишком буйный пассажир требует “продолжения банкета”, но пить ему точно больше нельзя. В таком случае персонал вправе отказать в просьбе принести еще порцию спиртного.