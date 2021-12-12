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1 час назад

Сколько можно попросить спиртных напитков в самолете

На некоторых рейсах у ряда авиакомпаний есть опция угощения совершеннолетних пассажиров спиртными напитками. Кто-то отказывается сразу, а кое-то, бывает, пьет в усиленном количестве. Имеет ли право стюард отказать пассажиру в просьбе принести еще порцию спиртного напитка? Разбираемся в материале “Рамблера”.

Сколько можно попросить спиртных напитков в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На самом деле, количество “выдаваемых” порций зависит от времени перелета. В ряде авиакомпаний, если перелет составляет более трех часов, пассажирам могут предложить бокал вина. А если более шести, то могут принести и порцию пива.

Бортпроводники зачастую попадают в ситуацию, когда слишком буйный пассажир требует “продолжения банкета”, но пить ему точно больше нельзя. В таком случае персонал вправе отказать в просьбе принести еще порцию спиртного.

Если же пассажир ведет себя адекватно, не мешает соседям и не доставляет неудобств персоналу, то практически всегда его вежливо обслужат и отказывать в дополнительной порции не станут, так как у многих компаний нет явного ограничения в порциях на человека.

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