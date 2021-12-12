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2 часа назад

Почему путешественникам не стоит менять фамилию после свадьбы

Ваш возлюбленный сделал вам предложение и настаивает на смене фамилии. Если вы часто летаете за границу, стоит хорошо подумать перед тем, как соглашаться. "Рамблер" рассказывает, почему.

Почему путешественникам не стоит менять фамилию после свадьбы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если человек сменил фамилию в российском паспорте, а в заграничном - нет, можно спокойно летать в безвизовые страны (например, в Турцию, Грузию, Армению, Черногорию, Таиланд и другие). Документ будет действителен, если по нему куплен билет. Однако если вы соберетесь подавать документы на визу, вам нужно будет предоставить и российский паспорт, фамилии не совпадут, в таком случае возникнут проблемы. Поэтому придется менять и загранник, а это время и деньги. За выдачу биометрического загранпаспорта придется заплатить государственную пошлину в размере пять тысяч рублей.

Но главный минус в другом. Если вы решили сменить фамилию и не боитесь бумажной волокиты со сменой загранпаспорта, имейте в виду, что все открытые визы автоматически будут закрыты и придется все оформлять заново. В новый документ их не перенесут, даже если вы придете в визовый центр со старым паспортом и будете доказывать, что они были.

Поэтому, если у вас, например, долгосрочная шенгенская виза, подумайте, стоит ли ее лишаться. Можно подождать, пока визы истекут, и только потом поменять фамилию в загранпаспорте.

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