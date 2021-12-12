Почему в самолетах нельзя курить

В последний раз российским пассажирам можно было курить на борту в 2002 году — почти 20 лет назад. Почему в самолетах запрещены сигареты, в том числе электронные, — в материале "Рамблера".

В США нельзя курить на борту с 1988 года. В СССР подписали указ о запрете курения на рейсах до трех часов в 86-м. Во время длительных полетов сигареты были разрешены вплоть до начала 2000-х годов.

Видео дня

Есть несколько причин, почему был введен запрет. Первая — риск пожара на борту. Известен случай 1973 года, когда из-за брошенного в корзину для мусора окурка загорелась хвостовая часть самолета. В результате пожара погибли 123 человека.

Вторая причина — затраты на топливо. Курильщики невыгодны авиакомпаниям, так как, если кто-то курит на борту, расходуется больше горючего на систему кондиционирования. Кроме того, нужно чаще менять фильтры, кто-то может прожечь окурком сиденья, а панели самолета от сигаретного дыма могут пожелтеть.

Третья причина, ставшая самой главной, — это некурящие пассажиры, в особенности дети.

"...было очень много жалоб от пассажиров с детьми. Система кондиционирования не обеспечивала чистоту воздуха, и дети страдали от этого. Хоть раньше выделялись отдельные места для курящих, всё равно запах сигарет по всему салону проходил. С тех пор и было принято такое решение. И это было чисто гуманное решение, с безопасностью никак не связанное", — рассказывал изданию Life pаместитель министра гражданской авиации СССР Иван Васин.

Почему нельзя курить даже электронные сигареты? Как правило, в них используются литий-ионные аккумуляторы. При изготовлении из некачественных материалов они могут самовозгораться, как и некоторые телефоны. Было несколько случаев пожаров в багажных отделениях из-за провоза электронных сигарет.