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59 минут назад

5 фактов, которые стюардессы должны держать в секрете от пассажиров

Самолет для пассажиров и для сотрудников экипажа – это два разных мира. И если первые зачастую самолетов боятся, то вторые знают о них все, а кое-что утаивают. "Рамблер" расскажет, что скрывают стюардессы.

5 фактов, которые стюардессы должны держать в секрете от пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Добавка

Еда из самолета имеет небольшой срок годности, так как она уже готова. Лишние контейнеры с едой обычно после полета выбрасывают. Поэтому вы можете попросить у стюардессы добавки и если кто-то отказался от своего блюда, то ее могут вам отдать.

Жилет

Существуют пассажиры, которые крадут спасательные жилеты в качестве сувенира. Поэтому вы можете проверить наличие жилета под креслом. Возможно, именно на вашем месте сидел вор. Стюардессы стараются умалчивать об этом.

Бактерии

Большинство авиакомпаний по окончании полета на борту делают "косметическую уборку". Одеяла и подушки не стирают, пподносы и столики не моют. Поэтому санитайзеры в самолете – это вещь, которая актуальна не только на время пандемии.

Ключ

У бортпроводника есть собственный ключ на случай непредвиденного застревания пассажира в уборной. Также во многих самолетах сам механизм блокировки двери установлен под значком «Не курить» у двери туалета.

Вода

Проблеме грязной воды на борту самолетов начали уделять внимание со времен скандального исследования Wall Street Journal. Образцы воды на борту во много раз превышали установленную норму бактерий. Сегодня ситуация особо не изменилась, поэтому лучше пить воду в бутылках.

Лайфхаки,Wall Street Journal,
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