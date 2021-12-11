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2 часа назад

Что сделать, чтобы вас все ненавидели в аэропорту

В аэропорту всегда найдется пассажир (а, как правило, еще и не один), который всех бесит. Рассказываем, как им стать*.

Что сделать, чтобы вас все ненавидели в аэропорту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Возмущайтесь на стойке регистрации

Не платите за багаж, но обязательно возьмите чемодан в ручную кладь. Вы купили билет и имеете на это право. Сотрудница авиакомпании плохо выполняет свою работу, но вы то все знаете. Главное — настаивайте на своем, ведь вы любите смотреть на километровые очереди. Лучше любых достопримечательностей.

Положите побольше мелочи в карманы

Чем больше, тем лучше. На досмотре все должны знать, насколько вы богаты. И не забудьте оставить ремень. Заставьте всех ждать, ведь вы специально приехали за пять часов и никуда не торопитесь. Не думайте о других. Остальные могли тоже позаботиться о себе и выйти пораньше.

Напейтесь до взлета

Но перед этим возмущайтесь в Duty Free, что все очень дорого. В магазине в два раза дешевле, и в аэропорту орудуют мошенники: вас обманывают и разоряют.

Встаньте первым на посадку

Если вы этого не сделаете, самолет улетит без вас. Вы должны быть первым. И ни в коем случае не пропускайте обнаглевших женщин с детьми.

Отказывайтесь надевать маску

Вы не будете поддаваться системе, ведь вы особенный и умеете думать головой. А если вас все-таки заставят надоедливые бортпроводницы, спустите бесполезный атрибут на подбородок.

*Это плохие советы, данные ради юмора, не стоит им следовать.

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