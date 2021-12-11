Почему в самолетах нет видеокамер

Аэропорты оснащены самыми "умными" системами безопасности. Меры контроля постоянно ужесточаются, но при этом в самолетах камер видеонаблюдения нет. "Рамблер" рассказывает, почему.

Авиакомпании не устанавливают камеры в самолетах по нескольким причинам. Во-первых, среди членов экипажа нет сотрудников службы безопасности, которые бы отслеживали происходящее и в случае чего предпринимали бы меры. Поэтому стюардессы готовы к любым экстренным ситуациям, в том числе их обучают, как противостоять неадекватным пассажирам. В ноябре стало известно, что Госдума приняла закон, который позволяет бортпроводникам во время полета использовать спецсредства для усмирения буйных пассажиров. Какие именно средства, пока не сообщается. Однако эксперты предполагают, что это могут быть наручники, но не металлические, а пластиковые, которые не причинят травм человеку.

Видео дня

Камеры в такой ситуации бесполезны: они никак не предотвратят беспорядки и не смогут передавать запись в режиме реального времени. Если на рейсе происходит что-то чрезвычайное, например, кто-то дебоширит во время полета, пилоты могут произвести посадку в ближайшем аэропорте, где нарушителя уже будет ждать полиция. Также фото и видеосъемку могут проводить бортпроводники.

Кроме того, если на борту что-то случается, в самолете полно свидетелей: произошедшее снимают на видео пассажиры. Так, в августе этого года на рейсе из Филадельфии в Майами 22-летний американец приставал к стюардессам, раздевался, а потом ударил бортпроводника. Его примотали скотчем к сиденью, а ролик с инцидентом быстро разлетелся по СМИ и соцсетям.

Кадры из видео

Периодически подобные инциденты происходят и с участием российских пассажиров. Например, в сентябре летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно посадили в Краснодаре из-за пьяного мужчины, который ругался матом и вел себя агрессивно в полете.

Еще одна причина отсутствия камер в самолетах — экономическая. Устанавливать очень затратно для авиакомпании. Техническое оснащение всех самолетов может обойтись в несколько десятков миллиардов рублей. В 2016 году Ространснадзор выступил с требованием установить сертифицированные камеры на борту самолетов. Однако, как рассказал источник изданию РБК, у производителей самолетов нет такого оборудования, что доставит дополнительные сложности.