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1 час назад

Что никогда не делают путешествующие на автомобиле

Путешествия на автомобиле предполагают определенные волнения: все ли хорошо будет с машиной, насколько быстро удастся преодолеть запланированное расстояние и др. Существует ряд примет, по которым любители поездок на автомобиле пытаются понять, как пройдет запланированное путешествие. О самых распространенных из них читайте в материале "Рамблера".

Что никогда не делают путешествующие на автомобиле
Фото: DepositphotosDepositphotos

Самым неудачным днем для начала длительных путешествий считается понедельник. Большинство водителей предпочитает планировать все дела, связанные с поездками на другие дни.

Также не стоит перед отъездом планировать время, которое вы должны провести в поездке: согласно примете, обязательно случится что-то, что нарушит ваши планы (пробка, спущенное колесо или инспектор ДПС остановит).

К неудаче в дороге, как гласит примета, может привести неуклюжесть водителя: если он уронит ключи перед выездом, легкой дороги не видать.

Верящие в приметы автопутешественники ни за что не станут мыть машину перед отправлением в дальнюю дорогу. В этом, откровенно говоря, есть смысл: отмывать до блеска авто, которое на трассе моментально вновь станет пыльным, не слишком удачная идея. А еще перед выездом не следует, согласно примете, трогать запасное колесо, иначе оно точно пригодится в пути.

Кстати, не только машину мыть перед поездкой не рекомендуется. То же касается и самого водителя: считается, что помыв голову или сделав стрижку, можно навлечь на себя и своих попутчиков беду.

Ну и, разумеется, мало кто из суеверных людей отказывается от известного всем обычая присесть на дорожку. Считается, что тогда поездка окажется легкой и удачной.

Лайфхаки,ГИБДД,
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