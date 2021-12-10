Почему в отелях постельное белье белого цвета

Практически ни у кого дома нет идеального белого постельного белья, чаще всего отдается предпочтение другим оттенкам. Но вот в отелях кровати застилают исключительно белыми простынями и вдобавок предлагают еще и белые полотенца. «Рамблер» расскажет, почему постельное белье в гостиницах белого цвета.

Начнем с того, что белый цвет издавна считается показателем совершенства и роскоши. Поэтому сотрудники отеля, застилая постель белым бельем, демонстрируют, что они гарантируют чистоту своих номеров и заслуживают доверия постояльцев.

Также цветные простыни и одеяла со временем выцветают, чего нельзя сказать о белых. Они чаще всего остаются привлекательными вне зависимости от возраста. К тому же существует масса бытовой химии, которая может вернуть постельные принадлежности к первоначальному состоянию.

Что же касается интерьера, то нейтральный белый цвет прекрасно сочетается с любыми дизайнерскими решениями. Белый всегда создает идеальный фон для любых других оттенков или текстур в спальне, поэтому можно проявлять больше креативности.