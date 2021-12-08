Неписаные правила, которые нужно знать туристу за границей

Когда мы собираемся в отпуск, зачастую не хватает времени составить примерный маршрут, что уж говорить об обычаях местных. Поэтому "Рамблер" расскажет о забавных правилах, которые нигде не написаны, но существуют и лучше их знать заранее.

Этика фото

Люди просто обожают делать веселые и сексуальные фотографии на фоне исторических памятников. Но когда это происходит на территории концентрационных лагерей или священных мест, у желей страны возникают вопросы. В некоторых случаях работает простая этика, в других — стоит внимательнее смотреть за табличками для туристов.

Следите за знаками

В целом, вода — это опасная зона, поэтому не стоит уповать на свои навыки, если вы не находитесь в пределах бассейна с инструктором. В некоторых туристических странах, например, в Австралии это может стоить вам жизни. Если у вас мало опыта в серфинге и вы поплывете за пределами флагов, то вероятность того, что вы утонете, высока.

Да, дикие животные опасны

Не стоит трогать крокодила, хватить змею и пытаться поймать паука. Если наступили на ежа, обратитесь к врачу. Дело в том, что все это уже тысячу раз делали туристы и последествия у этих действий зачастую печальные. Например, один американец устроил драку с кенгуру, но кенгуру все равно победил.

Осмотритесь на дороге

Во Вьетнаме все ездят как хотят, но если надо перейти дорогу, придется просто это сделать. Если вы будете идти в стабильном темпе, водители начнут объезжать вас. При этом в Индии или Грузии стоит быть повнимательнее, там правила созданы для того, чтобы их нарушать и уступать вам не будут. Чтобы адаптироваться, понаблюдайте за местными.

Изучите приветствия

В Японии кланяются людям, которые кланяются вам. В общем, кланяйтесь людям, это знак уважения. А в Париже придется здороваться и прощаться, даже если вы просто решили изучить ассортимент магазина.

Заботьтесь о себе