Неписаные правила, которые нужно знать туристу за границей

Когда мы собираемся в отпуск, зачастую не хватает времени составить примерный маршрут, что уж говорить об обычаях местных. Поэтому "Рамблер" расскажет о забавных правилах, которые нигде не написаны, но существуют и лучше их знать заранее.
Люди просто обожают делать веселые и сексуальные фотографии на фоне исторических памятников. Но когда это происходит на территории концентрационных лагерей или священных мест, у желей страны возникают вопросы. В некоторых случаях работает простая этика, в других — стоит внимательнее смотреть за табличками для туристов.
В целом, вода — это опасная зона, поэтому не стоит уповать на свои навыки, если вы не находитесь в пределах бассейна с инструктором. В некоторых туристических странах, например, в Австралии это может стоить вам жизни. Если у вас мало опыта в серфинге и вы поплывете за пределами флагов, то вероятность того, что вы утонете, высока.
Не стоит трогать крокодила, хватить змею и пытаться поймать паука. Если наступили на ежа, обратитесь к врачу. Дело в том, что все это уже тысячу раз делали туристы и последествия у этих действий зачастую печальные. Например, один американец устроил драку с кенгуру, но кенгуру все равно победил.
Во Вьетнаме все ездят как хотят, но если надо перейти дорогу, придется просто это сделать. Если вы будете идти в стабильном темпе, водители начнут объезжать вас. При этом в Индии или Грузии стоит быть повнимательнее, там правила созданы для того, чтобы их нарушать и уступать вам не будут. Чтобы адаптироваться, понаблюдайте за местными.
В Японии кланяются людям, которые кланяются вам. В общем, кланяйтесь людям, это знак уважения. А в Париже придется здороваться и прощаться, даже если вы просто решили изучить ассортимент магазина.
Возьмите с собой аптечку, а иногда и кое-что еще. Например, в Китае не стоит выходить на улицу без туалетной бумаги или салфеток. Ее никогда не бывает в общественных туалетах, поэтому лучше держать под рукой.