А как же деньги? Что делать, если опаздываешь на рейс

Каждый день перелеты совершают тысячи пассажиров, а кто-то обязательно опаздывает на рейс. Порядок действий при этом напрямую зависит от причины, по которой человек не успел на самолет. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Чаще всего опаздывают пассажиры, которые задержались в дороге (пробки, сломался транспорт, авария и т. п.), проспали или перепутали время вылета. Если прибыть в аэропорт не позднее 20 минут до вылета, можно успеть на рейс.
Для этого нужно обратиться к сотруднику компании. Эта услуга может быть платной, но для многих это оптимальный вариант. Также возможен вариант обмена билета на ближайший рейс.
Если купленный билет предполагает пересадку, то в случае опоздания второй перелет аннулируется.
Если человек купил билет, предполагающий пересадку, но первый рейс был задержан, необходимо сообщить о проблеме. Если у двух рейсов разные перевозчики, нужно поставить в билете отметку о задержке рейса. Тогда компания, по вине которой был задержан рейс, возместит вам ущерб.
Многие предпочитают экономить на перелете, покупая проездные документы на лоукостеры. Но если покупать возвратный билет, то переживать о невозврате средств не придется.
Вам гарантированно вернут стоимость билета, если отмена или перенос рейса произошел по вине продавца. Также, если рейс задержан на несколько часов, произошло чрезвычайное происшествие или у пассажира есть уважительная причина (болезнь, смерть близких либо болезнь самого владельца билета).