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5 часов назад

Как принимают роды в самолете

В самолетах может случаться много нестандартных ситуаций, которые касаются состояния пассажиров. Как правило, это — обычные дебоширы, которые злоупотребляют алкоголем, а потом неадекватно себя ведут. Однако, как правило, такие случаи заканчиваются полицией, а зачинщик конфликта платит огромный штраф. Есть и более радостные события, например, роды. Да, и такое в самолетах бывает. О том, как действует экипаж в такие моменты, — в материале "Рамблера".

Как принимают роды в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Можно ли летать на поздних сроках

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Ученые выяснили, что перелеты не представляют риска для беременных женщин и ребенка в утробе. Однако на поздних сроках все-таки дальние перелеты не рекомендуются. После 38 недели беременности врачи запрещают летать. Делать это можно только в крайних случаях.

Кроме того, у авиакомпаний есть свои правила перевозки беременных женщин. Некоторые европейские авиакомпании не допускают на борт после 36-ой недели беременности и просят при регистрации предоставлять справку. Также стоит взять с собой справку на русском и английском языках о том, что ваша беременность протекает без осложнений. Некоторые гинекологи уверяют, что перелеты на поздних сроках могут спровоцировать ранние роды. Также есть риск образования тромбов, поэтому беременным рекомендуется во время перелета вставать хотя бы раз в час.

Бортпроводники-медики

Все бортпроводники проходят обучение на случай того, если человеку понадобится экстренная помощь, в том числе если женщина начнет рожать. Однако стоит помнить, что в самолете нет специального оборудования для тех случаев, когда роды идут не по плану. Кроме того для контроля состояния матери и ребенка нужно знать историю того, как развивалась ее беременность.

Тем не менее, в жизни бывают разные ситуации, беременные женщины все равно летают и предоставляют справки. В любом случае, все риски и последствия ложатся на саму роженицу. Бортпроводники могут принять роды, если они проходят нормально и без осложнений, а плод расположен правильно. Для этого в салоне самолета есть все необходимые инструменты и медицинские препараты.

Сценарий действия бортпроводников на случай родов

Как правило, схватки у женщин длятся несколько часов, но бывают случаи, когда пассажирка не замечает их, а уже в самолете говорит о том, что у нее отошли воды. Если лайнер находится в воздухе, то экипаж передает пилоту информацию о том, что нужно посадить самолет в ближайшем аэропорте. Пилоты связываются с диспетчерами, и уже тогда решают вопрос о посадке. Пока самолет садится на взлетно-посадочную полосу, к месту уже подъезжает бригада медиков.

В это время бортпроводники достают стерильные пеленки и ширмы, которыми закрывают роженицу. Если есть места, ее переводят в бизнес-класс, а если нет, то роды принимают в комнате бортпроводниц.

Если случай экстренный, то сам экипаж может принять роды. Также если нет никаких осложнений. Стюардессы говорят, что проходят это в обучении и знают это лишь в теории, на практике такое случается крайне редко, но подобные случаи все-таки известны. Если на борту есть врач, то экипаж прибегает к его помощи.

После посадки самолета роженицу передают бригаде врачей, которые уже, в свою очередь, отвозят ее в роддом. Если это случается на международных рейсах, то сначала все услуги согласовывают со страховой службой, если женщина воспользовалась их услугами. Если нет, то за нахождение в роддоме придется платить самостоятельно.

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