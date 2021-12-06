Что можно получить в отеле совершенно бесплатно

Кроме указанных в путевке и всем известных вещей, которые отели предоставляют своим постояльцам (туалетные принадлежности, фен, стаканы в номере и т.п.), есть еще довольно много приятных и бесплатных мелочей. О том, на какие услуги могут рассчитывать гости гостиниц совершенно безвозмездно, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"» Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"»

Полезные мелочи

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Не стоит сильно расстраиваться, если после заселения в отель вы вдруг не обнаружили в чемодане необходимые мелочи, таких, как утюг, нитки с иголками, зонт и даже зарядное устройство. Забыть эти вещи (а иногда и сознательно не положить их в багаж) проще простого. Никакой трагедии от их отсутствия точно не случится. Во-первых, эти мелочи легко можно купить, но, скорее всего, тратиться вам и не придется. Чаще всего все эти вещи можно позаимствовать у сотрудников стойки регистрации. В пользование их вы получите совершенно бесплатно.

Будильник

Разумеется, мы имеем в виду не сам предмет, оповещающий спящего человека о необходимости проснуться. Такой есть в наши дни у каждого в телефоне. Но после долгого путешествия, от усталости и просто смены обстановке о нем запросто можно не вспомнить, не услышать мелодию или просто выключить будильник и уснуть снова. Это не слишком хорошая перспектива, если у вас, скажем, назначена встреча или запланирована экскурсия (да и завтрак, входящий в путевку, никто не отменял). Альтернативой будильнику может стать настойчивое желание персонала отеля разбудить вас. Разумеется, сотрудников следует попросить об этом заранее. В назначенное время вам обязательно позвонят по телефону в номер отеля или постучат в дверь. Проспать шансов не будет: персонал обычно очень настойчив.

Скидки на посещение музеев и других достопримечательностей

Часто в отелях для гостей предусмотрены разнообразные купоны, по которым можно, например, пройти в некоторые музеи или парки аттракционов по сниженной цене. Иногда скидки распространяются и на экскурсии по городу. Стоит поинтересоваться у портье, предоставляются ли такие услуги в данной гостинице. Кроме того, отправляясь на прогулку по городу, попросите на стойке регистрации путеводитель по местным достопримечательностям и карту местности. Наверняка вам не откажут в просьбе.

Дополнительная кровать

Стоит оговориться, что на бесплатный бонус в виде дополнительного спального места можно рассчитывать, если вы путешествуете с малышом. Кроватку или люльку персонал отеля установит в номере совершенно бесплатно. Что касается более взрослых детей, условия их проживания в номере, как правило, отдельно прописываются на сайте отеля.

Хранение багажа

Иногда выселяться из номера приходится задолго до отправления на вокзал или в аэропорт. Это вовсе не значит, что полдня вам придется возить за собой по городу тяжелый чемодан. Оставить вещи можно в камере хранения отеля. Чаще всего гостиницы предоставляют эту услугу бесплатно. И даже если комнаты для хранения багажа в отеле вдруг не окажется, за помощью к персоналу все же лучше обратиться: наверняка вас не оставят в беде.

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