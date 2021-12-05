Чем опасна «болтанка»: что важно знать о турбулентности

Турбулентности боятся большинство пассажиров авиалайнеров. Сложно сохранять хладнокровие, когда самолет «прыгает» то вверх, то вниз, и тревожно «машет» крыльями. «Болтанка» представляет большую опасность для людей, чем для машины.

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Несмотря на страшную репутацию убийцы самолетов, турбулентность редко приводит к катастрофам. За 120 лет авиации в мире не произошло ни одного случая авиакрушения, причиной которого была бы турбулентность. По сути, болтанка для самолета, то же самое, что кочки на дороге для машины. Самолет трясет из-за разницы в температуре восходящих и нисходящих потоков воздуха. И зоны турбулентности редко являются неожиданностью для пилотов. Они заранее прорабатывают маршрут до рейса и знают все пути обхода и выхода из опасных зон.Так что, по словам авиационного психолога Алексея Гервашема, турбулентность – не вопрос безопасности пассажиров, а вопрос их комфорта. Правда иногда сильная болтанка может причинить ощутимый вред – из-за сильной неожиданной тряски, люди отправившиеся гулять по салону, могут серьезно пострадать. Были случаи, когда во время турбулентности открывались полки с ручной кладью и оттуда прямо на пассажиров падали все допустимые 13 килограмм ручной клади.

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Некоторые животные научились извлекать выгоду из турбулентности, получая энергию из набегающего потока. Для этого, у них особое строение тела, предназначенное для разрушения поверхностных волн, которые образуются при взмахе крыла или движении хвоста и потребляют много энергии. Так, например, кончик хвоста всегда острый, чтобы размер волны, образованный на конце был минимальным. При машущем полете птицы искусственно вызывают срыв пограничного слоя, создавая за счет турбулентности подъемную силу.

Не все зоны турбулентности можно определить заранее. Они могут возникнуть не только в облаках, но и в чистом небе с отличной видимостью, где метеорологический радиолокатор не сможет уловить их приближение. Это так называемая турбулентность ясного неба, которая часто возникает во время полета на высоте 5-6 километров. Основная ее опасность заключается как раз в ее непредсказуемости – у экипажа практически не остается времени предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.

Когда самолет попадает в зону турбулентность, создается впечатление, что полет продолжается в том же ритме и пилот не делает ничего, для того чтобы хоть немного уменьшить тряску. Это не так. У пилотов на случай турбулентности есть вполне четкие инструкции. Так, например, самолет сразу же снижает скорость, чтобы уменьшить сопротивление. Тоже самое происходит во время езды на катере – при большой скорости его подбрасывает на волнах, при небольшой, колебания практически не ощущаются.