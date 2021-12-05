Блюда, которые категорически нельзя брать на шведском столе

Одним из главных плюсов отелей с системой «все включено» считаются рестораны со шведским столом. Гостям предоставляется возможность пробовать разнообразные блюда в любом количестве. Но, к сожалению, количество не всегда равно качеству. Зачастую блюда со шведского стола — настоящий рассадник бактерий и микроорганизмов. «Рамблер» расскажет, какие блюда на шведском столе категорически нельзя брать.

Салат «Цезарь»

В состав соуса салата, так любимого многими, входят яйца. Если готовить «Цезарь» дома, их качество легко отследить, чего не скажешь об отельных ресторанах. Употребление протухших яиц грозит развитием сальмонеллеза. Поэтому лучше выбрать более безопасную альтернативу, например, салат «Греческий».

Блюда из фритюра

В целях экономии отельеры зачастую пренебрегают частой сменой масла, что приводит к скоплению жирных кислот и канцерогенов, вредных для здоровья. Кроме того, жаренные в масле блюда богаты холестерином, который откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии и сосуды.

Паста «Карбонара»

Главным секретом популярной пасты является сливочный соус.

Именно он и представляет собой наибольшую опасность. «Карбонару» нужно есть сразу же после приготовления или в конце-концов хранить в холодильнике, так как блюдо быстро портится при комнатной температуре и может привести к кишечным расстройствам.

Суши