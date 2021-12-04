Стюардессы тоже боятся: как снизить тревожность в полете

Самолет — один из самых безопасных видов транспорта. Профессор статистики Арнольд Барнетт уверен, чтобы точно погибнуть в авиакатастрофе, придется летать раз в день на протяжении 4 млн лет. "Рамблер" расскажет, как снизить тревожность в полете.

Узнайте о самолетах

Постарайтесь узнать о самолетах больше. Например, успокоить должна информация о том, что самолеты оснащены двумя двигателями, а их жизненно важные системы продублированы, поэтому сбой не так страшен. Если оба двигателя выйдут из строя, самолет все равно сможет приземлиться как безмоторный летательный аппарат. А еще каждый самолет тщательно проверяют перед вылетом.

Выберите место

Если вам страшно летать у окна и проще не видеть небесных пейзажей, имеет смысл выбрать себе место заранее или сообщить об этом на стойке регистрации. Это касается и расположения кресла: в начале, середине или конце самолета.

Оденьтесь удобно

В самолете лучше отказаться от тесной одежды, каблуков и косметики. Особенно если лететь предстоит несколько часов. Выберете для полета максимально свободную одежду из натуральных тканей. Не забудьте взять с собой подушку для путешествий и компрессионные чулки.

Приезжайте в аэропорт заранее

Чтобы не создавать новых поводов для тревоги, приезжать в аэропорт лучше за пару часов до посадки. Во время ожидания можно порадовать себя вкусной едой, не забывайте поддерживать водный баланс. А от энергетиков, кофе и алкоголя лучше отказаться.

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