Почему опасно обматывать чемодан пленкой

Пленка защищает чемодан от повреждений, кражи вещей и других неприятностей. Но есть и причины, по которым этого делать не стоит. "Рамблер" рассказывает, какие.

На обмотку одного чемодана уходит около 20 метров пленки. В аэропорту эта услуга стоит довольно дорого. Даже если обмотать багаж дома cамой дешевой пленкой из магазина, это не экологично. Полиэтиленовая пленка используется всего несколько часов перелета, а разлагается она не менее 100 лет. С точки зрения экологии, она действительно опасна.

Более бытовая причина — вы можете забыть что-то положить в чемодан или, наоборот, убрать то, что может пригодится во время полета. Кроме того, если на стойке регистрации внезапно окажется, что у вас перевес, открыть чемодан уже не получится и придется доплачивать.

Еще одна причина, по которой не стоит обматывать свой чемодан пленкой, — вы его можете просто не узнать среди другого багажа на ленте выдачи. Пленка закрывает все опознавательные знаки, и запросто можно перепутать свои вещи с чужими. В лучшем случае пассажир проведет много времени в аэропорту после прилета, а в худшем — кто-то унесет его багаж, и в таком случае разобраться будет уже проблематично.