Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Почему опасно обматывать чемодан пленкой

Пленка защищает чемодан от повреждений, кражи вещей и других неприятностей. Но есть и причины, по которым этого делать не стоит. "Рамблер" рассказывает, какие.

Почему опасно обматывать чемодан пленкой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На обмотку одного чемодана уходит около 20 метров пленки. В аэропорту эта услуга стоит довольно дорого. Даже если обмотать багаж дома cамой дешевой пленкой из магазина, это не экологично. Полиэтиленовая пленка используется всего несколько часов перелета, а разлагается она не менее 100 лет. С точки зрения экологии, она действительно опасна.

Более бытовая причина — вы можете забыть что-то положить в чемодан или, наоборот, убрать то, что может пригодится во время полета. Кроме того, если на стойке регистрации внезапно окажется, что у вас перевес, открыть чемодан уже не получится и придется доплачивать.

Еще одна причина, по которой не стоит обматывать свой чемодан пленкой, — вы его можете просто не узнать среди другого багажа на ленте выдачи. Пленка закрывает все опознавательные знаки, и запросто можно перепутать свои вещи с чужими. В лучшем случае пассажир проведет много времени в аэропорту после прилета, а в худшем — кто-то унесет его багаж, и в таком случае разобраться будет уже проблематично.

Оптимальный выход — приобрести чехол для чемодана. Он и защитит его от царапин и других повреждений, и при этом будет выделяться среди других.

Лайфхаки,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители