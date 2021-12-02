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2 часа назад

К каким предметам в номере отеля лучше не прикасаться

Уборка номеров в приличных отелях производится чуть ли не ежедневно. Но даже при самой тщательной работе горничных или сотрудников клининговых компаний идеальной чистоты добиться практически невозможно. За чистоту каких предметов в гостиничных номерах стоит беспокоиться, читайте в материале "Рамблера".

К каким предметам в номере отеля лучше не прикасаться
Фото: Кадр из фильма "Госпожа горничная"Кадр из фильма "Госпожа горничная"

Покрывало на кровати

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Если постельное белье и полотенца тщательнейшим образом стирают после каждого гостя и производят их регулярную замену во время проживания в номере, то с покрывалами дело обстоит совсем не так. Их стирка и замена производится в лучшем случае раз в месяц. Как правило, постояльцы садятся на застеленную кровать в грязной одежде, а кто-то, напротив, не гнушается лечь на покрывало нагишом. В любом случае, лучше обойтись без пледа на кровати или, если вы планируете задержаться в номере надолго, попросить персонал гостиницы постирать покрывало.

Кофеварка и чайник

Не спешите радоваться наличию чайника или кофеварки в номере. Безусловно, заварить себе чай или сделать чашку кофе с утра перспектива чудесная, но не забудьте перед этим приборы тщательно вымыть. Чайники и кофеварки, которые должным образом в номерах отелей мало кто чистит, часто буквально кишат бактериями, кроме того, на них образуется накипь и налет на внутренних стенках прибора. Проверьте их, прежде чем поставить кипятить воду.

Ковры

Не стоит ходить босиком даже по самым мягким, пушистым и кажущимися идеально чистым коврам. На поверку они не настолько идеальны. Ковры, разумеется, пылесосят и даже моют, но химчистке их подвергают далеко не после каждого гостя. В коврах скапливается много грязи, микробов, клещей и даже грибок. Не рискуйте собственным здоровьем, надевайте тапочки, даже если ковер в номере кажется вам идеально чистым.

Фен

Это может показаться странным, но фены в номере гостиницы — отличный “дом” для бактерий. Удивляться тут нечему: ими пользуется множество людей, а тщательно дезинфицируют горничные их отнюдь не после каждого постояльца.

Пульт от телевизора и кондиционера

Эти предметы часто горничные обделяют вниманием, а если и протирают, то весьма поверхностно. Между тем, на пультах скапливается большое количество бактерий, которые легко могут вызвать развитие различных заболеваний. Даже если вы считаете, что пульт чистый и не сомневаетесь в ответственности сотрудников отеля, протереть его спиртовой салфеткой лишним не будет.

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