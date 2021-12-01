Как сэкономить на брони отеля в путешествии

Существует несколько простых способов забронировать жилье в путешествии по более выгодной стоимости, но далеко не все берут их в расчет, а зря. В материале "Рамблера" - три способа сэкономить деньги на отелях.
Чтобы забронировать отель по более выгодной цене, стоит проанализировать сразу несколько факторов - сезонность, направление и, конечно, день недели. Например, отели на курортах Краснодарского края будут стоить существенно дороже в выходные, чем, к пример, во вторник или четверг.
Старайтесь избегать праздничных дней, если вы хотите отправиться в популярное место в период высокого спроса.
Многие недооценивают силу выгоды, которую можно получить, воспользовавшись скидочными предложениями. Помониторьте сайты-купонаторы, а также позвоните в сам отель и уточните, существуют ли в гостинице какие-то акции и какие условия для их получения.
Многими отелями предусмотрена система скидок по функции "ранее бронирование". Как правило, до даты вашего заезда должно быть не менее трех недель. Это поможет сэкономить 10-15% стоимости. Правда, у этой системы есть и обратная сторона медали. Как правило, оплатить 100% стоимости бронирования просят сразу же, а если планы по каким-то причинам поменяются, то деньги могут и не вернуть.