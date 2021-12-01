Как сэкономить на брони отеля в путешествии

Существует несколько простых способов забронировать жилье в путешествии по более выгодной стоимости, но далеко не все берут их в расчет, а зря. В материале "Рамблера" - три способа сэкономить деньги на отелях.

1. Учитывайте дни и сезонность

Чтобы забронировать отель по более выгодной цене, стоит проанализировать сразу несколько факторов - сезонность, направление и, конечно, день недели. Например, отели на курортах Краснодарского края будут стоить существенно дороже в выходные, чем, к пример, во вторник или четверг.

Старайтесь избегать праздничных дней, если вы хотите отправиться в популярное место в период высокого спроса.

2. Не стесняйтесь пользоваться купонами

Многие недооценивают силу выгоды, которую можно получить, воспользовавшись скидочными предложениями. Помониторьте сайты-купонаторы, а также позвоните в сам отель и уточните, существуют ли в гостинице какие-то акции и какие условия для их получения.

3. Планируйте заранее