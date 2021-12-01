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1 час назад

Как сэкономить на брони отеля в путешествии

Существует несколько простых способов забронировать жилье в путешествии по более выгодной стоимости, но далеко не все берут их в расчет, а зря. В материале "Рамблера" - три способа сэкономить деньги на отелях.

Как сэкономить на брони отеля в путешествии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

1. Учитывайте дни и сезонность

Чтобы забронировать отель по более выгодной цене, стоит проанализировать сразу несколько факторов - сезонность, направление и, конечно, день недели. Например, отели на курортах Краснодарского края будут стоить существенно дороже в выходные, чем, к пример, во вторник или четверг.

Старайтесь избегать праздничных дней, если вы хотите отправиться в популярное место в период высокого спроса.

2. Не стесняйтесь пользоваться купонами

Многие недооценивают силу выгоды, которую можно получить, воспользовавшись скидочными предложениями. Помониторьте сайты-купонаторы, а также позвоните в сам отель и уточните, существуют ли в гостинице какие-то акции и какие условия для их получения.

3. Планируйте заранее

Многими отелями предусмотрена система скидок по функции "ранее бронирование". Как правило, до даты вашего заезда должно быть не менее трех недель. Это поможет сэкономить 10-15% стоимости. Правда, у этой системы есть и обратная сторона медали. Как правило, оплатить 100% стоимости бронирования просят сразу же, а если планы по каким-то причинам поменяются, то деньги могут и не вернуть.

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