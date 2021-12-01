Шашлык и креветки: пилот рассказал, что ест в самолете

Командиры корабля общаются с путешественниками исключительно по громкой связи, никак не реагирует на аплодисменты после посадки, чем еще больше вызывают неподдельный интерес у пассажиров. На самом деле пилоты не такие уж недосягаемые, некоторые из них активно ведут социальные сети и показывают изнанку жизни персонала авиакомпаний, делятся своими профессиональными тайнами, лайфхаками, которые могут пригодиться путешественникам.

Фото: @philippov001 @philippov001

Один из них, Виктор Филиппов, активно выкладывает видео в TikTok (на него подписано больше 350 тысяч пользователей), делится секретами профессии пилота и видами на землю с высоты десять тысяч метров, а также рассказывает об ежедневной рутине.

Так, он часто записывает короткие ролики, в которых показывает, что пилоты едят во время полета. Как оказалось, питание у них весьма разнообразное: в меню входят мясные рулеты, кус-кус, макароны, креветки, котлеты, лосось (и другая рыба), киноа, говядина, шашлык из курицы, полба, индейка, печеные овощи. Также им выдают различные закуски, свежие фрукты и пирожные.

@philippov001

Виктор также показывает, как общается с пассажирами по громкой связи – его видео набирают до 5 миллионов просмотров и больше. В комментариях путешественники желают Филиппову удачного полета, делятся опытом своих поездок, а также задают вопросы, которые их больше всего интересуют. Так, пассажиры просят показывать, как выглядит кабина пилотов изнутри, как открываются у них окна, а также, что видят командиры корабля каждый раз, садясь за штурвал.

В одном из видео Виктор Филиппов также рассекретил зарплату пилотов: по его словам, в России они зарабатывают от 100 до 700 тысяч рублей в месяц, а за границей до двух миллионов рублей в месяц. В комментариях подписчики, кстати, разбились на два лагеря: одни писали, что пилоты действительно заслуживают достойной оплаты труда, другие же отметили, что эту профессию слишком переоценивают.