5 вопросов пассажиров, которые "достали" бортпроводниц

Стюардессы постоянно получают одинаковые вопросы от пассажиров. Иногда они обоснованы любопытством или фобиями, а порой вызывают искреннее удивление у членов экипажа. "Рамблер" узнал, какими вопросами чаще всего "достают" бортпроводниц пассажиры.

Есть ли еще еда?

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В самолете всегда найдется человек, который остался голодным. Более того, запрос на добавку кажется ему приемлемым. Иногда такие пассажиры не стесняются обвинить стюардесс в жадности и учинить скандал.

Однако питание рассчитано в зависимости от количества пассажиров, поэтому лишней еды в самолете оказаться никак не может. Если кто-то отказался от своей порции, бортпроводники не должны отдать еду кому-то другому, ведь человек может передумать или проголодаться позже.

Над каким городом летим?

В некоторых самолетах есть экраны, где пассажиры могут видеть географию полета. На дальних рейсах командир судна может сделать объявление и поделиться информацией о высоте, ближайшем городе и температуре воздуха.

Раздражает этот вопрос по причине того, что стюардессы часто и сами не знают подробностей перелета. Они работают с пассажирами, а всей информацией о полете владеет лишь капитан судна.

Почему не откидывается спинка?

Так вышло, что не у всех кресел спинка откидывается. Спинка кресла, которое находится в аварийном ряду, не откидывается по правилам безопасности.

Такие кресла находятся рядом и имеют соответствующую пометку в билете «Space+». Билеты за такие места не возвращают, даже если пассажир недоволен.

Можно пересесть в бизнес?

Пассажиры часто просят пересадить их в бизнес-класс за небольшую взятку. Но бортпроводники не имеют права пересаживать людей с места на место ни по каким причинам.

Это происходит лишь в экстренных ситуациях, когда человеку нужна медицинская помощь или у пассажира есть карта лояльности.

А у вас тут курят?

Курящие люди готовы умолять, лишь бы им разрешили затянуться. Берут с собой электронные сигареты, упрашивают отпустить покурить в туалет и манипулируют страхом перелета.