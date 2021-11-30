Сколько можно заработать с металлоискателем на пляже

Летом люди с металлоискателями часто появляются на российских пляжах. Сейчас сезон в России закончился, но теперь соотечественники оккупировали пляжи Турции и Египта. В материале "Рамблера" — о том, сколько можно заработать, если ходить по пляжу с металлоискателем.

Что говорит закон

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Хождение по пляжу с металлоискателем — тоже способ заработка в какой-то степени. При этом человек забирает чью-то потерянную вещь, которая может быть для него ценной. Кроме того, такие люди не платят налоги со своих доходов. Так почему же их никто не останавливает?

Дело в том, что поиск с металлоискателем разрешен без каких-либо ограничений. Это устройство не относится к списку запрещенных и есть в свободной продаже. В России нельзя проводить только археологические раскопки без согласования. Лицензия на покупку металлоискателя также не нужна. В Турции на пляжах можно спокойно ходить с этим устройством, если вы, опять же, не занимаетесь археологическими раскопками в исторических местах. В страну также разрешен ввоз металоискателей. В Египте также нет запрета на пляжный поиск, но могут быть проблемы с ввозом устройства.

Наши в Турции и Египте

Россияне с металлоискателями на пляжах Турции уже никого не удивляют. Местные жители, когда видят такого человека, сразу узнают в нем русского. Некоторые даже говорят о том, что хотят ему помочь и просят научить работать с необычным прибором. Однако были прецеденты, когда россиян задерживали. В 2019 году мужчина из России вышел на пляж с металлоискателем. Это происходило в разгар светового дня, было много отдыхающих. Несмотря на их просьбы отойти, он продолжал свою работу. В итоге посетители пляжа пожаловались охране, а те вызвали полицию. Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, мужчина заявил, что собирает мусор и показал доказательства. В итоге его отпустили.

"Вообще, мой вам совет, если у вас нет навыков пляжного поиска, лучше оставить прибор дома и просто отдохнуть. Поиск на суше не стоит того, а поиск в воде с наскоку не осилить. Добавлю, что оптимальное время поиска на пляжах - с 5 до 8 утра максимум", — делятся советами опытные путешественники в металлоискателем.

Кроме того, люди, которые занимаются таким способом заработка не первый год говорят, что лучше всего надевать гидрокостюм и нырять с металлоискателем, так как в воде можно найти гораздо больше ценных вещей. При этом, если вы столкнетесь с очень ценным реликвиями, лучше не рисковать и передать их в нужное место, иначе вас могут не выпустить из страны и посадить в тюрьму.

"У них на таможне есть специалисты по культурному наследию и они всегда смогут отличить, что за вещь на туристе. Опись ведь, драгоценностей находящихся на туристе, при въезде не составляется"

Похожая ситуация разворачивается в Египте, но там возникают сложности с поиском драгоценностей на муниципальных пляжах, особенно, если там находятся женщины. Если турист с металлоискателем будет им мешать, они могут обратиться в полицию и тогда могут быть проблемы с законом. В Египте также стоит быть аккуратным с историческими реликвиями.

Сколько зарабатывает человек с металлоискателем

В зависимости от того, на каком пляже работает человек. Как признаются люди, которые этим промышляют, в сезон на российских пляжах можно найти много золота, серебра, а также обычных монет. За три месяца только мелочью набирается 90 тысяч рублей. Однако столько можно найти только на популярных пляжных курортах.