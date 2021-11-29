Какие российские города уйдут под воду, если растает Арктика

До сих пор неизвестно точно, был ли всемирный потоп, описанный в Библии и мифах Месопотамии. Однако современных ученых все больше тревожит возможность повторения стихийного бедствия, если климат в Арктике изменится. «Рамблер» выяснил, жителям каких городов стоит готовить лодку.

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Климатологи использовали новейшую климатическую модель HadGEM3 и разработали правдоподобный сценарий полного таяния арктического морского льда, которое произошло 130 тысяч лет назад во время так называемого микулинского межледниковья. Сейчас ученые считают, что ситуация может повториться уже через 15 лет. Согласно их расчетам, морской лед может растаять к 2035 году, что повлечет за собой необратимые изменения арктической экосистемы. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

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Разумеется, такие глобальные метаморфозы повлияют на существование прибрежных городов. По данным организации Climate Central, непосредственно пострадают Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимин и Калькутта. Все эти города уже к концу этого десятилетия могут полностью или частично оказаться под водой. Нынешние дамбы не смогут это предотвратить. Кроме того, жители даже полузатопленных городов будут в постоянной опасности из-за регулярных наводнений.

Некоторые российские города также находятся в зоне риска. По мнению специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, многолетняя мерзлота может оттаять на 3-4 метра к 2100 году.

Так как половина территории нашей страны находится в зоне криосферы, то в первую очередь последствия на себе почувствуют Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский. Позже их участь разделят Якутск, Магадан и Игарка. Об этом рассказал сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин в интервью РИА Новости.

А еще в 2017 году уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ спрогнозировали изменение климата арктической части России в ближайшие 50 лет. Выводы опубликованы в статье Znak.com.

По мнению завлабораторией доктора физико-математических наук Вячеслава Захарова сначала растают тонкие мерзлотные слои в Западной Сибири, что вызовет затопление всех городов Ямала, включая Лабытнанги, Новый Уренгой и уже упомянутый Салехард.