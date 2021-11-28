Чтобы не испортить долгожданный отдых, важно подготовиться заранее к поездке за границу. Для этого стоит, прежде всего, изучить особенности менталитета местных жителей. "Рамблер" расскажет, что нельзя делать в Италии, чтобы не опозориться.

Пить кофе во время приема пищи

Итальянцы обожают кофе, так как, по их мнению, он улучшает работу пищеварительной системы. Именно поэтому они пьют горячий напиток после основного приема пищи. Если местные жители увидят туриста, вьющего кофе во время еды, они точно одарят его осуждающими взглядами.

Трогать в магазинах фрукты и овощи голыми руками

Если в российских супермаркетах можно брать фрукты и овощи с прилавков голыми руками, то в Италии это недопустимо. В местных магазинах для этого предусмотрены специальные перчатки. А на рынках фрукты выбирают и накладывают сами продавцы.

Резать спагетти ножом и вилкой

Одним из традиционных итальянских блюд считаются спагетти. Поэтому так важно соблюдать макаронный этикет. Местные жители никогда не режут спагетти вместо этого они с помощью пластины оборачивают их вокруг вилки.

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