Чтобы не испортить долгожданный отдых, важно подготовиться заранее к поездке за границу. Для этого стоит, прежде всего, изучить особенности менталитета местных жителей. "Рамблер" расскажет, что нельзя делать в Италии, чтобы не опозориться.
Итальянцы обожают кофе, так как, по их мнению, он улучшает работу пищеварительной системы. Именно поэтому они пьют горячий напиток после основного приема пищи. Если местные жители увидят туриста, вьющего кофе во время еды, они точно одарят его осуждающими взглядами.
Если в российских супермаркетах можно брать фрукты и овощи с прилавков голыми руками, то в Италии это недопустимо. В местных магазинах для этого предусмотрены специальные перчатки. А на рынках фрукты выбирают и накладывают сами продавцы.
Одним из традиционных итальянских блюд считаются спагетти. Поэтому так важно соблюдать макаронный этикет. Местные жители никогда не режут спагетти вместо этого они с помощью пластины оборачивают их вокруг вилки.
В Италии проезд на автобусе оплачивается заранее. Но купить билет на остановках общественного транспорта не получится, так как рядом с ними нет билетных автоматов. Приобрести талон можно в газетных и табачных киосках.