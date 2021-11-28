Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Что нельзя делать в Италии, чтобы не опозориться

Катерина Саломе
1 час назад

Чтобы не испортить долгожданный отдых, важно подготовиться заранее к поездке за границу. Для этого стоит, прежде всего, изучить особенности менталитета местных жителей. "Рамблер" расскажет, что нельзя делать в Италии, чтобы не опозориться.

Что нельзя делать в Италии, чтобы не опозориться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пить кофе во время приема пищи

Итальянцы обожают кофе, так как, по их мнению, он улучшает работу пищеварительной системы. Именно поэтому они пьют горячий напиток после основного приема пищи. Если местные жители увидят туриста, вьющего кофе во время еды, они точно одарят его осуждающими взглядами.

Трогать в магазинах фрукты и овощи голыми руками

Если в российских супермаркетах можно брать фрукты и овощи с прилавков голыми руками, то в Италии это недопустимо. В местных магазинах для этого предусмотрены специальные перчатки. А на рынках фрукты выбирают и накладывают сами продавцы.

Резать спагетти ножом и вилкой

Одним из традиционных итальянских блюд считаются спагетти. Поэтому так важно соблюдать макаронный этикет. Местные жители никогда не режут спагетти вместо этого они с помощью пластины оборачивают их вокруг вилки.

Покупать проездной билет на автобус у водителя

В Италии проезд на автобусе оплачивается заранее. Но купить билет на остановках общественного транспорта не получится, так как рядом с ними нет билетных автоматов. Приобрести талон можно в газетных и табачных киосках.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители