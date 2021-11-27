Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Почему в самолетах перестали давать конфеты

Мария Каткова
1 час назад

Некоторое время назад в самолетах перед взлетом и посадкой стюардессы предлагали путешественникам конфеты. В одних авиакомпаниях это были леденцы "Взлет", в других мятные или фирменные для определенной компании. Вот уже несколько лет эта традиция, которая у многих ассоциировалась с приятными воспоминаниями, была исключена. "Рамблер" рассказывает, почему на самолетах перестали давать конфеты.

Почему в самолетах перестали давать конфеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предлагать конфеты переставали постепенно. Сначала ввели ограничение: не больше четырех конфет на пассажира. Две давали на взлет и на посадку. Потом оставили леденцы только на определенных рейсах, а уже после этого авиакомпании поочередно вовсе перестали раздавать конфеты.

Изначально конфеты нужны были для того, чтобы пассажиры могли избавляться от неприятных ощущений на взлете и посадке. Дело в том, что из-за перепадов давления у людей закладывает уши и большинство не знало, как справиться с этим неприятным ощущением, помогали конфеты. Кроме того, такой рефлекс способствовал расслаблению пассажиров, которые испытывали тревогу или даже панику на взлете.

Существует несколько версий того, почему в самолетах перестали раздавать конфеты. Первая связана с тем, что авиакомпании начали использовать более современные самолеты. Большинство из них устроено так, чтобы пассажирам было максимально комфортно путешествовать. Они устроены так, что уши закладывает гораздо реже и не у всех людей, а только у тех, кто имеет проблемы с давлением.

Вторая версия гласит, что бюджеты на конфеты постоянно урезали. Из-за того, что люди набирали себе охапку конфет, сидящим в конце салона их не доставалось. Когда ввели правило о четырех конфетах, стюардессы не успевали следить за тем, кто сколько берет, поэтому их и вовсе решили отменить. Кроме того, многие пассажиры жаловались, что им не хватает всего двух конфет на взлет и посадку.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители