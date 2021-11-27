Почему в самолетах перестали давать конфеты

Некоторое время назад в самолетах перед взлетом и посадкой стюардессы предлагали путешественникам конфеты. В одних авиакомпаниях это были леденцы "Взлет", в других мятные или фирменные для определенной компании. Вот уже несколько лет эта традиция, которая у многих ассоциировалась с приятными воспоминаниями, была исключена. "Рамблер" рассказывает, почему на самолетах перестали давать конфеты.

Предлагать конфеты переставали постепенно. Сначала ввели ограничение: не больше четырех конфет на пассажира. Две давали на взлет и на посадку. Потом оставили леденцы только на определенных рейсах, а уже после этого авиакомпании поочередно вовсе перестали раздавать конфеты.

Изначально конфеты нужны были для того, чтобы пассажиры могли избавляться от неприятных ощущений на взлете и посадке. Дело в том, что из-за перепадов давления у людей закладывает уши и большинство не знало, как справиться с этим неприятным ощущением, помогали конфеты. Кроме того, такой рефлекс способствовал расслаблению пассажиров, которые испытывали тревогу или даже панику на взлете.

Существует несколько версий того, почему в самолетах перестали раздавать конфеты. Первая связана с тем, что авиакомпании начали использовать более современные самолеты. Большинство из них устроено так, чтобы пассажирам было максимально комфортно путешествовать. Они устроены так, что уши закладывает гораздо реже и не у всех людей, а только у тех, кто имеет проблемы с давлением.