В какой ситуации лучше выбирать плацкарт

Все поезда отличаются по уровню комфорта. Считается, что плацкарт лучше, чем общий вагон, купе лучше плацкарта, а СВ — лучше всего перечисленного, но это не всегда так. "Рамблер" расскажет, в какой ситуации лучше выбирать билет в плацкартном вагоне.

Вы едете одна

Одинокой женщине может быть некомфортно ехать в купе, где все трое попутчиков оказались мужчинами. Не всегда удается купить билет в женское купе и не всегда это правило соблюдается. В плацкартном вагоне вы будете окружены разными людьми, а открытое пространство поможет чувствовать себя более безопасно.

У вас ограничен бюджет

Главный плюс места в плацкартном вагоне — его бюджетная цена. При этом вагоны постоянно обновляются и становятся с каждым годом все более и более комфортными. Уже сейчас не нужно доставать тяжеленный матрас с верхней полки и собирать белье по приезде. А в скором времени в поездах появится зонирование!

Вы хорошо спите в поезде