В какой ситуации лучше выбирать плацкарт

Все поезда отличаются по уровню комфорта. Считается, что плацкарт лучше, чем общий вагон, купе лучше плацкарта, а СВ — лучше всего перечисленного, но это не всегда так. "Рамблер" расскажет, в какой ситуации лучше выбирать билет в плацкартном вагоне.
Одинокой женщине может быть некомфортно ехать в купе, где все трое попутчиков оказались мужчинами. Не всегда удается купить билет в женское купе и не всегда это правило соблюдается. В плацкартном вагоне вы будете окружены разными людьми, а открытое пространство поможет чувствовать себя более безопасно.
Главный плюс места в плацкартном вагоне — его бюджетная цена. При этом вагоны постоянно обновляются и становятся с каждым годом все более и более комфортными. Уже сейчас не нужно доставать тяжеленный матрас с верхней полки и собирать белье по приезде. А в скором времени в поездах появится зонирование!
Если вы хорошо спите в поезде, то ночное путешествие вы перенесете куда легче, чем путешествие на скоростном поезде. Спать полезно, а вот сидеть четыре часа в неудобной позе все-таки не очень. Страдает позвоночник, происходит обезвоживание, растет риск возникновения тромбов. Так что людям, которым противопоказано сидеть по состоянию здоровья также лучше выбирать другие поезда.