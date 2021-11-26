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В какой ситуации лучше выбирать плацкарт

Даша Краснова
59 минут назад

Все поезда отличаются по уровню комфорта. Считается, что плацкарт лучше, чем общий вагон, купе лучше плацкарта, а СВ — лучше всего перечисленного, но это не всегда так. "Рамблер" расскажет, в какой ситуации лучше выбирать билет в плацкартном вагоне.

В какой ситуации лучше выбирать плацкарт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вы едете одна

Одинокой женщине может быть некомфортно ехать в купе, где все трое попутчиков оказались мужчинами. Не всегда удается купить билет в женское купе и не всегда это правило соблюдается. В плацкартном вагоне вы будете окружены разными людьми, а открытое пространство поможет чувствовать себя более безопасно.

У вас ограничен бюджет

Главный плюс места в плацкартном вагоне — его бюджетная цена. При этом вагоны постоянно обновляются и становятся с каждым годом все более и более комфортными. Уже сейчас не нужно доставать тяжеленный матрас с верхней полки и собирать белье по приезде. А в скором времени в поездах появится зонирование!

Вы хорошо спите в поезде

Если вы хорошо спите в поезде, то ночное путешествие вы перенесете куда легче, чем путешествие на скоростном поезде. Спать полезно, а вот сидеть четыре часа в неудобной позе все-таки не очень. Страдает позвоночник, происходит обезвоживание, растет риск возникновения тромбов. Так что людям, которым противопоказано сидеть по состоянию здоровья также лучше выбирать другие поезда.

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