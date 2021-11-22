3 способа летать на самолете практически бесплатно

Как находить билеты по стоимости как два обеда? Нужно запастись терпением, временем и соблюдать наши советы.
Принцип простой: когда в одно место летят много людей, цена на билеты повышается. Например, перед новогодними праздниками люди стремятся уехать домой или в столицы, летом — на море. Цены на 29, 30, 31 декабря в Москву могут быть вдвое дороже привычных.
Работает и обратное: чем менее популярным будет соотношение времени и места, тем дешевле билет. Египет в феврале, Турция в январе — это все низкий сезон. Туристов нет, самолеты полупустые. Авиаперевозчики будут стараться всеми силами распродать места в самолете, чтобы не летать зазря. Не редкость, что до условной Анталии в конце января можно добраться за пару тысяч рублей.
Совет. Самые дорогие билеты — на дни, когда люди не работают — пятница, суббота, воскресенье и частично понедельник. Соответственно, во вторник, среду и четверг летать дешевле.
Почти в каждом банке для путешественников есть специальная накопительная карта. Процент от покупок преобразуется в баллы, а они — в мили, которые можно использовать для оплаты билета.
Другая ситуация — бонусные программы. Если вы часто путешествуете, потратьте пять минут, чтобы заполнить заявку на бонусную программу вашей любимой компании. За каждый перелет начисляются баллы, и в конце года можно накопить на полет туда-обратно куда-нибудь в Европу.
Подпишитесь на рассылки агрегаторов авиабилетов прямо сейчас — и вот зачем. Иногда билет в Рим за 2000 или во Владивосток за 5000 появляются на агрегаторах за сутки до вылета рейса — вероятно, кто-то в последний момент сдал свой билет или заболел. Узнать о подобных предложениях раньше чем за неделю, увы, нельзя. Однако и стоимость выходит почти задаром.
Личный опыт. «В доковидные времена я умудрилась купить билет Москва — Амстердам туда и обратно за 4 тысячи с копейками. Сейчас билет в одну сторону стоит 6 тысяч, но дело не только в пандемии, а в том что я покупала билеты на февраль. Самолет был заполнен наполовину, потому что люди особо к холоду, да еще и во влажности не стремятся, а в Амстердаме везде вода».