Можно ли пить воду из титана в поезде

В поездах для кофе, чая и заваривания, например, лапши быстрого приготовления обычно пассажиры используют горячую кипяченую воду из титана. Но стоит ли пить из него обычную негорячую кипяченую воду? Разбираемся в материале “Рамблера”.

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Для начала стоит понять, что вода в титан поступает из общей системы водоснабжения вагона. То есть по сути, та жидкость, которая находится в титане ничем не отличается от той, что льется из крана и сливного бачка в туалетной комнате. С той лишь разницей, что в первом случае она подвергается кипячению.

Титан сконструирован так, что в нем просто не может быть некипяченой воды. Даже если вы обнаружите в агрегате не слишком горячую воду, знайте, она кипяченая, просто немного остыла.

Как известно, кипячение воды убивает в ней все бактерии и опасные микроорганизмы, поэтому волноваться по поводу опасности употребления воды из титана, казалось бы, не стоит.

Однако есть обратная сторона медали: фильтры агрегата да и сам он должны поддерживаться в идеальном состоянии. Точно знать, когда в последний раз титан чистили, вы не можете, поэтому если вода, набранная вами в стакан вода мутная, от ее употребления лучше отказаться.