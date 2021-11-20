Можно ли пить воду из титана в поезде

В поездах для кофе, чая и заваривания, например, лапши быстрого приготовления обычно пассажиры используют горячую кипяченую воду из титана. Но стоит ли пить из него обычную негорячую кипяченую воду? Разбираемся в материале “Рамблера”.
Для начала стоит понять, что вода в титан поступает из общей системы водоснабжения вагона. То есть по сути, та жидкость, которая находится в титане ничем не отличается от той, что льется из крана и сливного бачка в туалетной комнате. С той лишь разницей, что в первом случае она подвергается кипячению.
Титан сконструирован так, что в нем просто не может быть некипяченой воды. Даже если вы обнаружите в агрегате не слишком горячую воду, знайте, она кипяченая, просто немного остыла.
Как известно, кипячение воды убивает в ней все бактерии и опасные микроорганизмы, поэтому волноваться по поводу опасности употребления воды из титана, казалось бы, не стоит.
Однако есть обратная сторона медали: фильтры агрегата да и сам он должны поддерживаться в идеальном состоянии. Точно знать, когда в последний раз титан чистили, вы не можете, поэтому если вода, набранная вами в стакан вода мутная, от ее употребления лучше отказаться.
Для утоления жажды безопаснее всего употреблять подготовленную для путешествия обычную бутилированную воду. Горячую же кипяченую воду из титана без опаски можно использовать для приготовления чая кофе и "быстрых" обедов и ужинов.