Привычки русских туристов, которые раздражают иностранцев

У каждого народа есть свои особенности, с которыми приходится сталкиваться в туристических местах. Русские, например, считают европейцев шумными. Что раздражает путешественников другой национальности в русских — в материале "Рамблера".

Резерв лежака полотенцем

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Если с утра прийти на пляж или бассейн у отеля, где мало лежаков, то после завтрака вы уже не найдете места для того, чтобы нормально прилечь. Иностранцы часто жалуются на то, что русские туристы с утра "резервируют" для себя лучшие места на пляже и у бассейна. Они кладут на лежаки полотенца, которые никто не возьмет, и тем самым оставляют себе возможность прийти к бассейну уже только в обед.

Такая же схема действует и в ресторанных отелях. Перед ужином туристы идут с пляжа и резервируют себе столик с помощью личной вещи, которую кладут в самый центр, чтобы все видели, что место занято.

Самые большие тарелки на шведском столе

Иностранцы уверены, что у себя на родине у русских нет столько еды, потому что не могут объяснить то, с каким энтузиазмом они набрасываются на еду на шведском столе. Они видят, как люди набирают в себе в тарелки всего побольше, а потом оставляют все это недоеденным. Вы скажете, что никому не должно быть дела до того, сколько и как вы едите, но иностранцы уверены, что так можно нанести существенный вред экологии. Во-первых, таким образом люди просто переводят продукты, которые потом оказываются на помойке, а, во-вторых, для производства всего этого требуется больше мощностей и ресурсов, что вредит планете.

Правила приличия

Иностранцы замечают, что многие туристы любят обсуждать других людей на своем языке и думают, что никто этого не замечает. На самом деле, они отмечают, что туристы из России могут беспардонно рассматривать другого человека, тыкнуть на него пальцем и сказать что-то другому человеку на своем языке. Конечно, не стоит всегда воспринимать это как оскорбление, но откровенно обсуждать других тоже неприлично.

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