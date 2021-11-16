Привычки русских туристов, которые раздражают иностранцев

У каждого народа есть свои особенности, с которыми приходится сталкиваться в туристических местах. Русские, например, считают европейцев шумными. Что раздражает путешественников другой национальности в русских — в материале "Рамблера".
Если с утра прийти на пляж или бассейн у отеля, где мало лежаков, то после завтрака вы уже не найдете места для того, чтобы нормально прилечь. Иностранцы часто жалуются на то, что русские туристы с утра "резервируют" для себя лучшие места на пляже и у бассейна. Они кладут на лежаки полотенца, которые никто не возьмет, и тем самым оставляют себе возможность прийти к бассейну уже только в обед.
Такая же схема действует и в ресторанных отелях. Перед ужином туристы идут с пляжа и резервируют себе столик с помощью личной вещи, которую кладут в самый центр, чтобы все видели, что место занято.
Иностранцы уверены, что у себя на родине у русских нет столько еды, потому что не могут объяснить то, с каким энтузиазмом они набрасываются на еду на шведском столе. Они видят, как люди набирают в себе в тарелки всего побольше, а потом оставляют все это недоеденным. Вы скажете, что никому не должно быть дела до того, сколько и как вы едите, но иностранцы уверены, что так можно нанести существенный вред экологии. Во-первых, таким образом люди просто переводят продукты, которые потом оказываются на помойке, а, во-вторых, для производства всего этого требуется больше мощностей и ресурсов, что вредит планете.
Иностранцы замечают, что многие туристы любят обсуждать других людей на своем языке и думают, что никто этого не замечает. На самом деле, они отмечают, что туристы из России могут беспардонно рассматривать другого человека, тыкнуть на него пальцем и сказать что-то другому человеку на своем языке. Конечно, не стоит всегда воспринимать это как оскорбление, но откровенно обсуждать других тоже неприлично.
Русские женщины даже на пляж выходят, как на праздник. Купальники со стразами, каблуки и косметика — минимальный набор женщины из России. Иностранцы не против того, чтобы женщины подчеркивали свою красоту, но в большинстве случаев они делают это не к месту. Мужчины же, напротив, слишком часто не думают о своем внешнем виде. На ужин они могут прийти в шлепках и плавках, а для иностранцев это недопустимо.