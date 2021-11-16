Зачем на самом деле вставать в очередь на посадку

В аэропортах часто можно увидеть огромные очереди людей, которые собираются у выхода на посадку и ждут ее начала. "Рамблер" рассказывает, зачем люди тратят свое время на то, чтобы постоять в очереди.

Ручная кладь

Видео дня

Согласно статистике, большинство людей говорят о том, что хотят первыми зайти в самолет, чтобы разместить ручную кладь на полках для багажа. Дело в том, что часто туристы летают лишь с одним небольшим чемоданом, чтобы экономить на билетах. При этом, есть и другая часть путешественников, которая летает и с чемоданом, и с несколькими сумками или рюкзаками в ручной клади. Своим багажом они могут заполонить все полки так, что другим просто не останется места и придется ставить чемодан под ноги. А кому захочется лететь несколько часов с поджатыми ногами?

Овербукинг

Второй по популярности ответ пассажиров. Овербукинг действительно случается, но крайне редко. Иногда авиакомпании продают больше билетов на самолет, чем имеется, потому что не всегда пассажиры в итоге решают улететь. Это довольно распространенная практика и бывали случаи, когда людей разворачивали и предлагали им улететь следующим рейсом. Однако, как правило, об овербукинге авиакомпании сообщают на этапе регистрации, а не перед посадкой.

Стресс из-за полета

Согласно статистике, более половины людей, летающих на самолетах, испытывают легкий стресс и чувство волнения из-за перелета. Для них очередь на посадку равносильна приближению конца полета, поэтому они встают в очередь раньше, чтобы занять себя чем-нибудь. Еще часть людей считает стрессом сборы и приготовления к путешествию, а сев в кресло самолета, они окончательно расслабляются и могут начать отдыхать.

Стадное чувство и боязнь опоздать

Психологи утверждают, что теми, кто встает в очередь на посадку самолета, движет стадный инстинкт. Они видят, как другие люди встают в очередь и думают, что так делать правильно. Однако сами себе никогда в этом не признаются.