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Кому и почему запрещено летать на самолете

Катерина Саломе
59 минут назад

За последние несколько десятилетий самолеты прочно вошли в нашу жизнь. Тем не менее перелеты на авиасудне разрешены далеко не всем. Существует целый ряд медицинский противопоказаний, при которых стоит воздержаться от такого вида передвижения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Кому и почему запрещено летать на самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прежде, чем читать перечень противопоказаний, для начала следует разобраться, как авиаперелет влияет на организм человека. Ведь даже абсолютно здоровый человек может почувствовать недомогание, взлетая, находясь в воздухе или уже после посадки.

Итак, перелеты влияют на:
  • сердечно-сосудистую систему. На сегодняшний день устранить перегрузки во время полета и разреженный воздух за бортом пока невозможно;
  • нервную систему. Большое скопление народа, волнение во время взлета и посадки ведут к стрессу, который отнимает много энергии;
  • состояние кожи и слизистых. Из-за низкой влажности воздуха сохнут губы, внутренняя поверхность носа, поверхность глаз, кожа рук;
  • общее физическое состояние организма. Давление внутри лайнера и снаружи, долгая сидячая поза без возможности нормально размяться, монотонный гул полета — факторы, угнетающие организм.
Полеты на самолете противопоказаны при следующих заболеваниях:
  • травмы уха (внутреннего и среднего);
  • болезни дыхательных путей: астма в период обострения, пневмония, повышенное легочное давление, пневмоторакс;
  • инсульт или инфаркт, которые были перенесены незадолго до перелета;
  • повышенное внутричерепное давление;
  • проблемы с венами — тромбофлебит и тромбозы;
  • болезни психиатрического характера.

Стоит подчеркнуть, что в группе риска также находятся беременные женщины на сроке свыше 36 недель. Также медики настоятельно рекомендуют не брать в самолет новорожденных в возрасте до одного месяца.

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