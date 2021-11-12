Кому и почему запрещено летать на самолете

За последние несколько десятилетий самолеты прочно вошли в нашу жизнь. Тем не менее перелеты на авиасудне разрешены далеко не всем. Существует целый ряд медицинский противопоказаний, при которых стоит воздержаться от такого вида передвижения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Прежде, чем читать перечень противопоказаний, для начала следует разобраться, как авиаперелет влияет на организм человека. Ведь даже абсолютно здоровый человек может почувствовать недомогание, взлетая, находясь в воздухе или уже после посадки.
Итак, перелеты влияют на:
- сердечно-сосудистую систему. На сегодняшний день устранить перегрузки во время полета и разреженный воздух за бортом пока невозможно;
- нервную систему. Большое скопление народа, волнение во время взлета и посадки ведут к стрессу, который отнимает много энергии;
- состояние кожи и слизистых. Из-за низкой влажности воздуха сохнут губы, внутренняя поверхность носа, поверхность глаз, кожа рук;
- общее физическое состояние организма. Давление внутри лайнера и снаружи, долгая сидячая поза без возможности нормально размяться, монотонный гул полета — факторы, угнетающие организм.
Полеты на самолете противопоказаны при следующих заболеваниях:
- травмы уха (внутреннего и среднего);
- болезни дыхательных путей: астма в период обострения, пневмония, повышенное легочное давление, пневмоторакс;
- инсульт или инфаркт, которые были перенесены незадолго до перелета;
- повышенное внутричерепное давление;
- проблемы с венами — тромбофлебит и тромбозы;
- болезни психиатрического характера.
Стоит подчеркнуть, что в группе риска также находятся беременные женщины на сроке свыше 36 недель. Также медики настоятельно рекомендуют не брать в самолет новорожденных в возрасте до одного месяца.