Кому и почему запрещено летать на самолете

За последние несколько десятилетий самолеты прочно вошли в нашу жизнь. Тем не менее перелеты на авиасудне разрешены далеко не всем. Существует целый ряд медицинский противопоказаний, при которых стоит воздержаться от такого вида передвижения. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Прежде, чем читать перечень противопоказаний, для начала следует разобраться, как авиаперелет влияет на организм человека. Ведь даже абсолютно здоровый человек может почувствовать недомогание, взлетая, находясь в воздухе или уже после посадки.

сердечно-сосудистую систему. На сегодняшний день устранить перегрузки во время полета и разреженный воздух за бортом пока невозможно;

нервную систему. Большое скопление народа, волнение во время взлета и посадки ведут к стрессу, который отнимает много энергии;

состояние кожи и слизистых. Из-за низкой влажности воздуха сохнут губы, внутренняя поверхность носа, поверхность глаз, кожа рук;

общее физическое состояние организма. Давление внутри лайнера и снаружи, долгая сидячая поза без возможности нормально размяться, монотонный гул полета — факторы, угнетающие организм. Итак, перелеты влияют на:

травмы уха (внутреннего и среднего);

болезни дыхательных путей: астма в период обострения, пневмония, повышенное легочное давление, пневмоторакс;

инсульт или инфаркт, которые были перенесены незадолго до перелета;

повышенное внутричерепное давление;

проблемы с венами — тромбофлебит и тромбозы;

болезни психиатрического характера. Полеты на самолете противопоказаны при следующих заболеваниях: