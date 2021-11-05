Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров

Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете, задумывался о том, почему пассажирам не выдают парашюты. "Рамблер" нашел ответ на этот вопрос.

Среди популярных видов транспорта, самолеты считаются наиболее безопасными. По данным международной организации гражданской авиации ICAO при ООН, лишь один из миллиона вылетов пассажирских самолетов заканчивается трагедией.

Более того, далеко не каждый аварийный случай заканчивается трагедией. Согласно подсчетам за двадцатилетний период в аварийных ситуациях с гражданскими самолетами, из 54 тыс. человек выжило более 52 тыс. Таким образом, парашюты считаются нецелесообразным средством безопасности.

По технике безопасности для каждого пассажира самолета предназначена индивидуальная кислородная маска и спасательный жилет. Также самолет оборудован аварийными выходами, чтобы люди могли покинуть борт в случае чрезвычайной ситуации после посадки.

Важный момент заключается в том, что прыгнуть из пассажирского лайнера с парашютом невозможно физически. Самолет летают на высоте в 10 км и со средней скорости в 910 км/час. Скорость и высота создают давление на корпус, и если бы человек сделал прыжок, его бы "размазало" на борту самолета. Например, профессиональные военные — прыгают с высоты в 4 км.

Но даже, если бы такой прыжок был возможен физически, большое значение имеет и устройство человеческой психики. Не каждый человек способен на самостоятельный прыжок с парашютом. Об этом говорят профессиональные инструкторы, которым неоднократно приходится уговорами, а иногда и силой выпроваживать за борт самолета людей, которые самостоятельно решились на прыжок и прошли многочасовую подготовку.