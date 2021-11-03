“Отложили 70 рейсов”: почему самолеты не летают в туман

Из-за сильного тумана в московских аэропортах задержано и отменено около 70 рейсов. Ночью и утром видимость не превышала 100 метров, из-за этого возникли сложности с организацией движения. "Рамблер" выяснил, как туман связан с полетами.

Согласно Федеральным авиационным правилам, при сниженной видимости рейс можно выполнить, если и на аэродроме взлета, и на аэродроме посадки погода соответствует хотя бы минимуму по метеорологическим условиям.

В туманную погоду авиадиспетчеры переключаются на радары и начинают работать в режиме низкой видимости. Чтобы избежать столкновения, между воздушными судами увеличивают расстояние.

Курсо-глиссадные системы бывают разных уровней точности. Самые дорогие позволяют садиться при нулевой видимости. Обычно их используют в городах, где туманы — распространенное явление, например, в лондонском Хитроу.

В 1977 году из-за тумана произошла авиационная катастрофа — столкновение самолетов в Тенерифе. Один из бортов попытался взлететь, когда второй находился на взлетной полосе. В результате столкновения двух "Боингов" погибли 583 человека.

При этом для каждого аэродрома уровень видимости свой. Но зачастую пилоты ждут улучшения погоды. Если условия ухудшились в ходе полета, пило может уйти в аэропорт вылета или на запасной аэродром.