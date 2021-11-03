“Отложили 70 рейсов”: почему самолеты не летают в туман

Из-за сильного тумана в московских аэропортах задержано и отменено около 70 рейсов. Ночью и утром видимость не превышала 100 метров, из-за этого возникли сложности с организацией движения. "Рамблер" выяснил, как туман связан с полетами.
Согласно Федеральным авиационным правилам, при сниженной видимости рейс можно выполнить, если и на аэродроме взлета, и на аэродроме посадки погода соответствует хотя бы минимуму по метеорологическим условиям.
В туманную погоду авиадиспетчеры переключаются на радары и начинают работать в режиме низкой видимости. Чтобы избежать столкновения, между воздушными судами увеличивают расстояние.
Курсо-глиссадные системы бывают разных уровней точности. Самые дорогие позволяют садиться при нулевой видимости. Обычно их используют в городах, где туманы — распространенное явление, например, в лондонском Хитроу.
В 1977 году из-за тумана произошла авиационная катастрофа — столкновение самолетов в Тенерифе. Один из бортов попытался взлететь, когда второй находился на взлетной полосе. В результате столкновения двух "Боингов" погибли 583 человека.
При этом для каждого аэродрома уровень видимости свой. Но зачастую пилоты ждут улучшения погоды. Если условия ухудшились в ходе полета, пило может уйти в аэропорт вылета или на запасной аэродром.
Ожидание вылета нельзя назвать приятным, но пассажиры имеют некоторые льготы в этом случае. Если рейс задержан больше, чем на два часа, вы можете получить питье. Если больше, чем на четыре часа, вы можете рассчитывать на «горячее питание». Если рейс задержали больше, чем на восемь часов днем и на шесть — ночью, вас точно должны отвезти в гостиницу.