Какие траты чаще всего «крадут» деньги в отпуске

Пока одни туристы готовятся к отпуску в течение года, другие стараются тратить отпускные деньги разумно. "Рамблер" расскажет, какие траты чаще всего "съедают" деньги в отпуске.
Избежать использование такси поможет планирование маршрута. Нужно сразу поселиться недалеко от главных достопримечательностей и узнать расписание автобуса от аэропорта до дома. При этом стоит учитывать, что такси из приложений дешевле привокзальных.
Логично, что цены на пляжные принадлежности в курортных городах выше, чем в мегаполисах или на сайтах маркет-плейсов. Да и зимние сапоги для походов лучше покупать до того, как вы окажетесь в дорогостоящем европейском городе.
Все важные вещи в туристической зоне стоят в разы дороже и могут спровоцировать дополнительную трату в виде перевеса багажа. Так что составьте план необходимых вещей, следуйте ему и ничего не забывайте.
Посещение стоматологов и других врачей в отпуске обойдется дорого, поэтому важно заранее позаботиться о своем здоровье. Зайдите к врачу до вылета, сформируйте аптечку с лекарствами, которые принимаете дома, чтобы не искать иностранные аналоги.
В шаткой ситуации, например, сейчас, когда миром овладела пандемия коронавируса, избежать финансовых потерь поможет вакцинация и покупка страхового полиса.
Далеко не всегда питаться дома выгоднее, чем в кафе. Например, в Берлине еда дешевая и разница не ощущается. А вот в Хорватии или Франции лучше готовить самому или чередовать походы по ресторанам.