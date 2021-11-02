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Какие траты чаще всего «крадут» деньги в отпуске

Даша Краснова
1 час назад

Пока одни туристы готовятся к отпуску в течение года, другие стараются тратить отпускные деньги разумно. "Рамблер" расскажет, какие траты чаще всего "съедают" деньги в отпуске.

Какие траты чаще всего «крадут» деньги в отпуске
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Откажитесь от такси

Избежать использование такси поможет планирование маршрута. Нужно сразу поселиться недалеко от главных достопримечательностей и узнать расписание автобуса от аэропорта до дома. При этом стоит учитывать, что такси из приложений дешевле привокзальных.

Возьмите с собой реально важные вещи

Логично, что цены на пляжные принадлежности в курортных городах выше, чем в мегаполисах или на сайтах маркет-плейсов. Да и зимние сапоги для походов лучше покупать до того, как вы окажетесь в дорогостоящем европейском городе.

Все важные вещи в туристической зоне стоят в разы дороже и могут спровоцировать дополнительную трату в виде перевеса багажа. Так что составьте план необходимых вещей, следуйте ему и ничего не забывайте.

Врачи

Посещение стоматологов и других врачей в отпуске обойдется дорого, поэтому важно заранее позаботиться о своем здоровье. Зайдите к врачу до вылета, сформируйте аптечку с лекарствами, которые принимаете дома, чтобы не искать иностранные аналоги.

В шаткой ситуации, например, сейчас, когда миром овладела пандемия коронавируса, избежать финансовых потерь поможет вакцинация и покупка страхового полиса.

Еда

Далеко не всегда питаться дома выгоднее, чем в кафе. Например, в Берлине еда дешевая и разница не ощущается. А вот в Хорватии или Франции лучше готовить самому или чередовать походы по ресторанам.

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