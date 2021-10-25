Три дня или месяц: сколько должен длиться отпуск

Кажется, что постоянный труд приносит только пользу, карьера идет в гору, деньги льются рекой. Но психологи убеждают, что жизнь без полноценного отдыха будет хорошей недолго, а результаты нестабильными. "Рамблер" выяснил, сколько должен длиться нормальный отпуск.

Без полноценного отдыха производительность неминуемо падает, снижается настроение и иммунитет. Поэтому важно не только вовремя уходить в отпуск, но и отдыхать во время рабочей недели, соблюдая баланс

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Все зависит от интенсивности работы, физической и эмоциональной нагрузки и удовлетворения работой. Конечно, если работа приносит удовольствие, то человек может дольше работать продуктивно и не отдыхать. Но даже в этом случае необходимо прислушиваться к организму, не давая ему дойти до стадии выгорания.

Лучше меньше, но чаще

Психологи утверждают, что превращать отпуск в короткие марш броски до ближайшего отеля неправильно. Так как человек не успевает восстановить силы и тратит всю энергию на дорогу. Жизнь кажется динамичной, но ресурсы не успевают восполниться. Велика вероятность, что такой отпуск усугубит состояние сотрудника.

Отпуск — это тоже стресс

Промежуток времени от начала организации поездки до заселения в отель — это стрессовая ситуация, после которой мозг тоже требует расслабления. Это важно учитывать и не закладывать день заселения и отъезда в сам отпуск. Можно сказать, что это технические и довольно стрессовые дни.

Запомните, что отпуск начинается только тогда, когда человек перестает думать о работе.

Не меньше десяти дней

Психологические исследования доказывают, что в среднем человек отключается от рабочих мыслей не раньше чем через четыре дня и только потом начинает отдыхать. Адаптация происходит в течение недели, поэтому и отпуск должен быть не меньше десяти дней.

Отдых зависит от типа работы

Если человек работает в густонаселенном офисе и редко бывает дома, то отпуск дома в уединении или в кругу родных и близких может быть на пользу. В то же время слишком интенсивная работа плюс такой же интенсивный отдых с путешествиями лишь нанесет вред психическому здоровью. Но чаще, если работа монотонна, то путешествие просто необходимо — для развития, обновления нейронных связей.

Долгий отпуск пойдет на пользу