7 неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет

Йогурт, вейп, водяной пистолет и гамак — рассказываем, почему эти вещи под запретом в ручной клади или багаже.

Гамаки и подставки для ног

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Нельзя: в ручной клади

В авиакомпаниях Qantas и British Sirways запрещены устройства, которые увеличивают пространство для ног: надувные пуфики, гамаки, ящики и прочее. Перевозчики объясняют запрет: данные аксессуары «блокируют доступ к рядам сидений или проходам», что создает опасную ситуацию.

Ховерборды и электросамокаты

Нельзя: в ручной клади и багаже

Устройства, работающие на литиевых батареях, запрещены для провоза и на борту, и даже в багажном отделении некоторых компаний. По той же причине вы не провезете в самолете мини-сигвеи и моноколеса.

Электронные сигареты

Нельзя: в багаже

А здесь ситуация наоборот: вейпы и «электронки» можно провозить только в ручной клади. Такие ограничения ввели после случаев самопроизвольного включения вейпов, из-за которых батареи взрывались в багажном отделении. Жидкость для вейпа провозят по стандартным правилам. Разумеется, пользоваться сигаретами на борту запрещено.

Водяные пистолеты

Нельзя: в ручной клади

Оружие любого порядка запрещено на борту. Да, даже бутафорское и игрушечное: ребенку придется оставить пистолетик в зоне досмотра.

Бейсбольные биты

Нельзя: в ручной клади

Они, как ни странно, тоже попадают в категорию опасного оружия. Хорошая новость — их можно провезти не в ручной клади, а в багаже.

Еда (но не вся)

Нельзя: в ручной клади и багаже

Первое правило — чем ближе еда к состоянию жидкости, тем больше шанс, что она под запретом в ручной клади. Например, картошку провезти можно, соус к ней — нельзя.

Второе правило касается багажа и санитарных норм отдельных стран. Во многие страны запрещен или ограничен ввоз продуктов животного происхождения. К примеру, в Германию провезти молоко, сыр и мясо можно только через специальные пункты с дежурным ветеринаром и с документами на товары.

Лекарства (но не все)

Нельзя: в ручной клади