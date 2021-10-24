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Как выиграть грин-карту и уехать из России

Анна Шутова
40 минут назад

До 9 ноября любой желающий может отправить заявку на участие в лотерее грин-карт — Electronic Diversity Visa Lottery. Это программа, которая позволяет переехать жить в США вместе с семьей и стать резидентом страны. Как заполнить анкету и какие есть нюансы — в материале "Рамблера".

Как выиграть грин-карту и уехать из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Есть несколько способов получить грин-карту и переехать жить в Америку:
  • заключение брака с гражданином США;
  • воссоединение с членом семьи — гражданином США;
  • трудоустройство или инвестиции в американскую экономику (от $900.000);
  • политическое убежище;
  • участие в диверсификационной лотерее.

Грин-карта выдается на 10 лет и

Подать заявку на участие в лотерее можно бесплатно на сайте dvprogram.state.gov. Для этого нужен загранпаспорт и фото. Чтобы принять участие в лотерее, нужно родиться в стране, жители которой могут претендовать на грин-карту, окончить школу или отработать два года по специальности. Всего в этом году разыгрывают до 55 тысяч карт.

Однако, даже если вы выиграли, не факт, что вас пустят в страну. Нужно пройти собеседование в американском посольстве и медицинское обследование:

"Просто выиграть гринкарту в лотерее по инструкции не получится, так как победители определяются абсолютно рандомно. После того, как победитель видит страницу, что он выиграл, он заполняет уже объемную анкету на визу, после чего ему предстоит собеседование с консулом. Только там решают, дадут ли ему визу или нет",

— рассказала "Рамблеру" Алена Ворожбина, переехавшая жить в США.

По ее словам, бывают, что победителям лотерее отказывают из-за ошибок в анкете:

"Могут отказать, если где-то соврали в анкете, не указали верные данные, например, не внесли данные о ребенке от предыдущего брака, не доказали свой новый брак. На самом деле на моей практике клиенты совершают огромное количество ошибок в анкетах, поэтому отказов тоже не мало".

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