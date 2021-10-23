Как вернуть деньги, если вы пропустили рейс

Даже самый педантичный человек может опоздать на рейс. Сломавшийся будильник, забытый кошелек, пробки или путница в цифрах — все это может стать причиной опоздания на рейс. "Рамблер" подскажет, что делать в таком случае, ведь в некоторых случаях можно успеть забежать на борт в последний момент, в других — вернуть деньги.

Пассажир считается опоздавшим на самолет, если он не прошел регистрацию в указанное время. Если вы пропустили регистрацию, необходимо пройти к стойке для опоздавших, где за дополнительную плату (25-50 евро) можно зарегистрироваться. Сделать это можно не позднее, чем за 30 минут до вылета международного рейса и за 25 минут до вылета внутреннего рейса.

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Однако не во всех аэропортах есть такие стойки, как и точного списка аэропортов с такими стойками. Чтобы узнать эту информацию, необходимо позвонить в службу помощи.

Например, в Пулково стойки нет, поэтому операторы советуют при опоздании на регистрацию печатать билеты на стойке самообслуживания вашей авиакомпании. Таким образом, вы сможете попасть на рейс, но не позднее, чем за 30 минут до вылета.

Сотрудники также советуют согласовывать свои действия с представителями авиакомпании. Возможно, будет проще поменять билет на ближайший рейс, но придется доплатить.

Обмену подлежат только возвратные билеты.

«Если вы летите бизнес-классом, то, скорее всего, вам предложат ближайший рейс. Если билет эконом или покупался по акции, то вам тоже предложат место в другом самолете. Но из-за замены времени и даты придется либо доплатить, либо купить новый билет. Если вы опоздали на рейс с пересадками, то дела будут обстоять сложнее. Скорее всего, второй билет аннулируют», - пишут в блоге Aviasales.

Чтобы вернуть деньги за билет в случае опоздания, необходимо обратиться в службу перевозчика с удостоверением личности и назвать причины опоздания.